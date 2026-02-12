коллаж Натальи Ляликовой

Неисправный Kia уехал в автосалон

При содействии департамента торговли и защиты прав пот­ребителей жители региона добиваются возврата средств за покупки и сервисы, которые не оправдали ожиданий.

Один из самых резонансных случаев произошел с актюбинкой, которая приобрела в автосалоне автомобиль Kia Sportage 2025 года выпуска. Стоимость авто составила почти 16,5 млн тенге. Женщина внесла первоначальный взнос в размере 8,3 млн и недостающую сумму оформила в кредит через банк. Спустя непродолжительное время в автомобиле начали выявляться технические неисправности. В частности, наблюдалось запотевание в районе клапанной крышки. Была обнаружена утечка масла из-под ее уплотнения и по резьбовой части болта ее крепления.

Владелица автомобиля неоднократно обращалась в дилерский центр, однако дефекты устранены не были. На требования о возврате автомобиля в автосалоне ответили отказом, сославшись на то, что транспортное средство относится к категории техничес­ки сложных товаров.

– Законодательство четко регулирует вопросы возврата товаров ненадлежащего качества, в том числе технически сложных, в перечень которых входят транс­портные средства. При наличии существенного недостатка потребитель имеет полное право требовать расторжения договора и возврата уплаченных средств. В данном случае требования были обоснованными, и автосалон обязан был их удовлетворить, – комментирует ситуацию руководитель областного департамента торговли и защиты прав потребителей Кайрат Раимкулов.

По его словам, согласно статье 30 Закона РК «О защите прав потребителей», продавец обязан удовлетворить требования потребителя в предусмотренные законом сроки. Расходы на дополнительную проверку (экспертизу) качества товара оплачивает продавец, если только экспертиза не установит, что недостатки возникли по вине потребителя или третьих лиц. Продавец несет ответственность за недостатки товара независимо от того, знал он о них или нет, а любые соглашения об освобождении от ответственности являются недействительными.

После обращения за правовой помощью в департамент спе­циалисты ведомства помогли сос­тавить письменную претензию. В результате авто­салон принял автомобиль обратно и вернул полную стоимость покупки в 16,5 млн тенге, из которых 8,3 млн возвращены наличными, а кредит был аннулирован.

Как отмечает Кайрат Раимкулов, многие жители сталки­ваются с подобными нарушениями, но не всегда знают, что могут защитить свои права законным способом.

– Важно не оставаться с проб­лемой один на один. Даже если продавец отказывает устно, письменная претензия и правовая поддержка часто меняют ситуа­цию в пользу потребителя, – подчеркнул он.

Для обращения достаточно сохранить чеки, договоры и переписку. В большинстве случаев споры удается решить в досудебном порядке, а деньги возвра­щаются добровольно.

Покупатель всегда прав?

В департаменте также рассказали, что помогли вернуть деньги за некачественный товар, навязанные услуги, неоказанный туристический тур.

В соцсетях активно рекламировались бесплатные процедуры по очищению лица. Когда клиен­ты обращались за услугой в указанный салон, им навязывали дорогие косметологические услуги и товары стоимостью в несколько миллионов тенге.

Кроме того, на обратившихся оказывалось психологическое давление: персонал убеждал подписывать договоры рассрочки, мотивируя это тем, что стои­мость услуги может вырасти. В результате люди оформляли дорогостоящие процедуры и косметические товары в кредит через банк, а обещанная бесплатная процедура предос­тавлена так и не была.

После обращения в департамент торговли и защиты прав потребителей специалисты помогли обманутым клиентам подготовить жалобу в письменной форме. Благодаря вмешательству госоргана косметологичес­кий центр полностью вернул людям 4,1 млн тенге за неоказанные услуги, а руководство компании было привлечено к административной ответственности за несоблюдение сроков ответа на обращения клиентов.

В другом случае компания продавала пылесосы Kirby Avalir, предлагая бесплатную чистку ковра, а после демонстрации работы бытовой техники нас­тойчиво склоняла к покупке дорогого товара в кредит. Пос­ле обращения потребителей и участия департамента договоры купли-продажи были расторгнуты, а кредиты на общую сумму в 4,3 млн тенге аннулированы.

– В обоих случаях выявлены нарушения Закона «О защите прав потребителей», проведена правовая разъяс­нительная работа и оказана помощь в подаче обращения. Против же недобросовестных продавцов применены административные меры, – комментирует Кайрат Раимкулов.

Благодаря вмешательству ведомства еще 20 актюбинцев смог­ли вернуть средства за неоказанные туристичес­кие услуги. Они приобрели туры в рассрочку на общую сумму 3,9 млн тенге, однако агентство так и не организовало обещанные поездки. При этом оплата была оформлена на имя одного индивидуального предпринимателя, а денежные средства перечис­лялись на счет другой компании. На неоднократные обращения обманутых граждан агентство перестало реагировать. Пострадавшим была обеспечена необходимая правовая помощь.

В отношении туроператора применены четыре админис­тративные меры, наложены три штрафа на общую сумму свыше 235 тыс. тенге. Компанию также обязали полностью вернуть пот­ребителям уплаченную сумму.

А вот еще одно правило, которое должен знать каждый покупатель. Когда вы оформляете заказ онлайн, продавец не имеет права менять цену без вашего согласия. Покупатель вправе отказаться от покупки и вернуть предоплату, если условия были изменены в одностороннем порядке.

Если вам навязывают более дорогой товар или отказываются­ возвращать предоплату – это нарушение ваших прав. С подобной ситуацией столк­нулась жительница Актобе. Женщина заказала букет через Instagram за 15 тыс. тенге и внесла предоплату, однако без ее согласия продавец подготовил композицию уже вдвое дороже. После отказа от несогласованной покупки цветочный салон сообщил, что удержит предоплату якобы за оформление букета. По обращению потерпевшей департамент провел внеплановую проверку и установил факты введения покупателя в заблуж­дение, навязывания товара и неосновательного удержания денежных средств. Продавцу выдано предписание вернуть удержанную сумму.

По итогам проверки и судебного разбирательства цветочный салон был привлечен к админис­тративной ответственности и оштрафован на 78 640 тенге за введение потребителя в заблуж­дение и на 393 тыс. тенге – за воспрепятствование проведению проверки.

– Защита прав потребителей – одна из главных задач нашего ведомства. И мы призываем граждан сообщать о любых нарушениях прав. Своевременные обращения помогут вернуть деньги за неполученные услуги, наказать недобросовестных поставщиков товаров и услуг и предотвратить подобные случаи в будущем, – отметил Кайрат Раимкулов.