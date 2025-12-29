Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В работе совещания приняли участие помощник Президента РК по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, председатель Высшего Судебного Совета Дмитрий Малахов, руководство судебных коллегий Верховного Суда и Судебной администрации, кассационных, областных и приравненных к ним судов, а также судьи республики - в формате видеоконференцсвязи.

С докладами выступили председатели судебных коллегий Верховного Суда Нурсерик Шарипов, Назгуль Рахметуллина, Аслан Тукиев, а также Руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров.

Председатель Верховного Суда отметил, что ключевым событием уходящего года стало создание по поручению Президента самостоятельной кассационной инстанции. За первые пять месяцев работы кассационные суды зарегистрировали более 14 тыс. жалоб и протестов, тогда как в первом полугодии в Верховный Суд поступило 9,7 тыс. кассационных ходатайств.

Рост обращений на 45% отражает высокий уровень доверия участников процесса к новой модели кассационного пересмотра и её практическую значимость.

Значительно увеличилась доля скорректированных судебных актов: по гражданским делам — с 3 до 18,5 процентов, по уголовным — с 8 до 29 процентов. По административным делам показатель пересмотра остался стабильным (снижение с 17 до 15,5 процентов).

Отмечена ключевая роль кассационной инстанции в реализации конституционных гарантий защиты прав граждан и юридических лиц.

Говоря о гражданском судопроизводстве, Асламбек Мергалиев отметил рост количества исков и материалов на 27 процентов — с 1,3 млн до 1,6 млн. Увеличение числа завершённых дел при высоком уровне удовлетворяемости исков свидетельствует о востребованности судебной системы и своевременном разрешении споров. Из рассмотренных 276 тыс. медиабельных дел альтернативными способами урегулировано 46,3 процента споров. В упрощённом порядке рассмотрено свыше 266 тыс. дел.

В уголовном судопроизводстве на 30 процентов увеличилось число оправдательных приговоров (со 109 до 142), без учёта дел частного обвинения. Возросло применение наказаний, не связанных с лишением свободы, включая исправительные, общественные работы и условное осуждение.

В рамках амнистии от наказания освобождены 338 лиц, более 5 тыс. осуждённых, в отношении 8,6 тыс. человек сокращены сроки наказания.

Отмечено снижение доли санкционированных ходатайств о содержании под стражей: в 2025 году поддержано 62,5 процентов таких ходатайств (в 2024 году — 74,5 процента). При этом на 81 процент увеличилось применение меры пресечения в виде домашнего ареста. Электронные браслеты использованы в отношении 2 110 лиц (в 2024 году — 954).

Увеличилось число удовлетворённых ходатайств о замене неотбытой части наказания более мягким видом — с 30,9 до 38,9 процента, а также об условно-досрочном освобождении — с 52,9 до 53,9 процентов.

При общем росте количества административных исков (с 30 тыс. до 32 тыс.) по отдельным категориям споров наблюдается их снижение, обусловленное изменениями законодательства, в том числе в сфере государственных закупок и защиты конкуренции.

Удовлетворяемость административных исков (без учёта исков к частным судебным исполнителям) на протяжении двух лет сохраняется на уровне 58 процентов. Количество инвестиционных споров сократилось, при этом уровень их удовлетворяемости составил 84 процента.

Отмечено широкое применение судами экстерриториальной подсудности и мер содействия урегулированию споров, включая примирение сторон и отзыв исков.

Подводя итоги, Председатель Верховного Суда поручил в предстоящий период обеспечить равный доступ к правосудию, а также качественное и всестороннее рассмотрение ходатайств осуждённых об условно-досрочном освобождении и замене наказания.

В числе приоритетов обозначены расширение применения альтернативных мер пресечения и видов наказания, в том числе с использованием электронных средств слежения, усиление контроля за исполнением частных постановлений (определений), развитие альтернативных способов разрешения споров, а также дальнейшее внедрение цифровых сервисов для оптимизации судебных процедур и снижения нагрузки, включая расширение применения искусственного интеллекта и технологии роботизации.