Полет длиною в 36 лет

Ермек Абдраманов – пилот первого класса, академик Академии международного транспорта, профессор Академии гражданской авиа­ции РК. Свой 36-летний «профессиональный полет» он начал вторым пилотом небольшого самолета и достиг руководящих должнос­тей в крупнейших авиационных структурах Казахстана.

Его путь в авиации начался в 1958 году, когда Ермек Сансыз­баевич окончил вечернюю школу рабочей молодежи в городе Иссыке и поступил в Бугурусланское летное училище гражданского воздушного флота. Через три года, в 1961-м, завершил обучение и начал свою летную карьеру в качестве второго пилота самолета Ан-2. Тогда граж­данская авиация Казахстана была на подъеме, и Абдраманов оказался в числе тех, кто активно участвовал в ее развитии.

Первым значительным успехом стало его назначение командиром самолета Ан-2 в 1965 году. Этот период ознаменовался для него не только профессиональным ростом, но и усилением ответственности: уже через два года он стал командиром звена и временно исполнял обязанности заместителя командира эскадрильи. В 1969-м Ермек Сансызбаевич освоил новый для себя самолет Ан-24.

Одной из ключевых вех в карье­ре Абдраманова стало обу­чение в Академии гражданской авиации, которое он успешно завершил в 1974 году. Получив новые знания и компетенции, стал пилотом-инспектором летно-штурманского отдела Комитета гражданской авиации (КУГА).

В 1977-м благодаря профессио­нализму был назначен вторым пилотом на Ил-62 в Алматинском авиаотряде. А всего через год ему доверили управление этим воздушным судном.

Следующим этапом карьеры стало освоение аэробуса Ил-86. В 1984 году Ермек Сансызбаевич стал командиром и первым летчиком-казахом, освоившим полеты на этом самолете, одном из крупнейших и самых сложных в управлении в те времена.

Мастерство и преданность делу позволили ему успешно выполнять международные полеты, охватывающие Европу, Африку, Китай, Турцию и Корею. К 1992-му Абдраманов уже не только мастерски управлял воздушными судами, но и занимал руководящие посты. Он возглавил летный отряд Алматинского объединенного авиаотряда, а через год перешел на долж­ность заместителя начальника управления по организации летной работы в КУГА. Вскоре был назначен вице-президентом авиакомпании «Қазақстан әуе жолы», что свидетельствовало о его высоком профессиональном уровне и уважении среди коллег.

На протяжении своей долгой карьеры Ермек Сансызбаевич активно участвовал не только в полетах, но и в организационной и образовательной дея­тельности. В 1997 году стал главным инспектором отдела государственного авианадзора Министерства транспорта и коммуникаций РК, где следил за соблюдением стандартов безо­пасности полетов.

Затем судьба привела его в Академию гражданской авиации, где он был назначен начальником инспекции летной безопасности, а в 2000 году – проректором по летно-методической и воспитательной работе. В этой должности он занимался подготовкой новых кадров для авиационной отрасли, передавая свой богатый опыт молодому поколению. Позже возглавлял летно-тренажерный комплекс академии, способствуя совершенствованию практичес­ких навыков будущих пилотов. Общий налет Абдраманова составил более 20 тыс. часов, что само по себе является выдающимся достижением в авиации.

Почетный авиатор Казахстана, заслуженный пилот СССР Шмидт Сабиров вспоминал о Ермеке Абдраманове: «Как пилот он смелый, грамотный, исключительной судьбы человек, для которого авиация стала делом всей жизни. Вырос, что называется, из низов. Был одним из руководителей в национальной авиакомпании «Қазақстан әуе жолы». Как проректор Академии гражданской авиации внес весомый вклад в дело воспитания национальных кадров. Словом, это профессионал – каких поис­кать! В любой работе его всегда отличают четкость, аккуратность, высокий профессионализм».

За выдающиеся достижения Ермек Абдраманов был удостоен множества наград, включая ордена «Қазақстан даңқы» и «За освоение целинных и залежных земель», а также знаки «Еңбек сіңірген авиация қызметкері» и «Құрметті авиатор».

Ермек Сансызбаевич Абдраманов ушел из жизни в мае 2024 года. Он был не просто летчиком, а символом гражданской авиации Казахстана. Его вклад в развитие отрасли, преданность профессии – достойный пример для новых поколений казахстанских летчиков.