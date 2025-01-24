Полет над Алаколем: владелец упавшего дельтаплана отделался штрафом

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Уголовное дело прекращено за примирением сторон

Фото: МЧС

Суд признал владельца дельтаплана виновным в нарушении порядка использования воздушного пространства РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Установлено, что владелец дельтаплана без соответствующих разрешений предлагал отдыхающим платные полёты над озером Алаколь.

Прокуратурой было инициировано рассмотрение вопроса о привлечении предпринимателя к адмответственности в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Алматы.

«Суд признал владельца дельтаплана виновным в нарушении порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан, предусмотренного частью 2 статьи 563 Кодекса об административных правонарушениях. Ему назначен штраф в размере 55 380 тенге, а летательный аппарат конфискован в пользу государства», – сообщили в госоргане.

Уголовное дело по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК было прекращено за примирением сторон.

Напомним, прошлым летом двое туристов пострадали, упав в воду вместе с летательным аппаратом.

 

#авария #штраф #Алаколь #дельтаплан

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