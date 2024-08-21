Падение дельтаплана на Алаколе: стали известны новые подробности

В АО «Авиационная администрация Казахстана» заявили, что туристы должны проверять наличие документов у перевозчиков

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Генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Каталин Раду прокомментировал инцидент с отдыхающими, пострадавшими во время падения дельтаплана, передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, в конце июля два туриста вместе с летательным аппаратом упали в озеро, спасатели помогли им выбраться из воды и доставили к медикам.

По его словам, подобные случаи свидетельствуют о несоблюдении норм законодательства субъектами отрасли.

«Так, например, владелец воздушного судна не зарегистрировал судно в госреестре гражданских воздушных судов Казахстана. Самолет не имел действующего сертификата летной годности, который позволял бы ему осуществлять полёты. Также пилот данного воздушного судна не имел действующих квалификационных отметок, не имел свидетельства пилота», – проинформировал Раду.

По его словам, результаты расследования будут обнародованы чуть позже.

Он подчеркнул, что туристы перед поездкой должны самостоятельно выяснить, есть ли у пилота соответствующие документы на самолет.