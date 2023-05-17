Полицейские Мангистау занялись поимкой расхитителей, промышляющих в Долине шаров

«Я сейчас нахожусь в Мангистауской области. Это Долина шаров – одна из главных достопримечательностей региона. Расхитители забирают самые идеальные, круглые шары. Скоро это место потеряет свой турис­тический смысл потому, что тут останутся только обычные камни, а круглых не будет вовсе», – высказал негодование один из участников проекта «Экспедиция +362».

На кадрах видно, как несколько мужчин укладывают габаритные конкреции с помощью автопогрузчика. При этом рабочих нисколько не смущает тот факт, что их снимает видео­камера. Ведь закона, запрещающего забирать камни домой, в Казахстане нет.

– Это удивительное место, которое очаровывает и завораживает. Ты попадаешь в Долину шаров, любуешься уникальными камнями круглой формы. Самое интересное, что ученые всего мира до сих пор спорят о процессе формирования таких шаровых конкреций. К сожалению, наша долина не имеет охранного статуса. Но нужно отметить, что таких мест нет в Центральной Азии, да и в мире их можно пересчитать по пальцам. И тут возникает воп­рос: насколько вывоз камней допустим? – задается вопросом директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Аналогичных долин во всем мире всего несколько. Поэтому посмотреть на чудо природы ежегодно приезжают тысячи туристов.

Однако у местных властей и предпринимателей появилась мода – украшать камнями газоны перед зданиями. Их стали заимствовать с той самой долины, причем самые красивые экземпляры. Само место заметно опустело, общественники переживают за его сохранность.

«Эти камни, без преувеличения, идеально вписываются в ланд­шафтный дизайн ресторанов, государственных учреждений и парков. Но из-за этого их начинают внаглую увозить. Не берусь утверждать, но, возможно, кто-то на этом зарабатывает. Какой-нибудь владелец особняка, явно вдохновившись видами камней перед ресторанами и государственными учреждениями в Актау, тоже решит поставить у себя во дворе такой же камень. Вопрос в том, что если каждый будет творить то, что ему вздумается и присваи­вать себе уникальные творения, которые формировались миллионы лет на Мангистауской земле, что мы потом будем показывать своим детям?» – написал на своей странице в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.

Экологи бьют тревогу. Общественники также считают необходимым внести долину в список заповедников страны. Все они говорят, что если «новомодный декор» не покинет тренды и не станет уголовно наказуемым, Мангистау рискует остаться без природной достопримечательности.