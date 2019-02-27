Полицейские обнаружили крупный наркопритон в одном из коттеджей Алматы
Лаура Тусупбекова
Крупная партия сильнодействующих наркотиков и психотропных препаратов изъята полицейскими Алматы в одном из наркопритонов, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы, сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом задержали женщину, сбывавшую постоянным клиентам наркотические средства и психотропные вещества в одном из городских коттеджей мегаполиса.
"Гражданка 1983 года рождения, уроженка Алматинской области, подозревается в сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. При проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Бостандыкского района, в одном из коттеджных городков выявлен трехуровневый дом банного типа, который являлся развлекательным комплексом для проведения закрытых вечеринок. В ходе проведения санкционированного обыска с применением служебно-розыскной собаки в указанном доме обнаружены и изъяты сильнодействующие наркотические вещества, которые были расфасованы в полиэтиленовые пакеты, а именно героин, марихуана и таблетки (MDMA). Указанные вещества приобщены к материалам уголовного дела. Как свидетельствуют данные оперативных мероприятий, в этом же доме зачастую распространяли наркотические вещества среди девушек легкого поведения и их клиентов. Канал поставки веществ устанавливается", – сообщил начальник управления по борьбе с наркобизнесном ДП Алматы Талгат Беркенбаев.
Подозреваемая полностью признала вину в совершенном преступлении. Досудебное расследование проводится по части 3 статьи 297 части УК РК. Специализированным межрайонным следственным судом в отношении гр. Б. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.