Полицейские стали в 10 раз чаще жаловаться на взяткодателей

Об этом стало известно во время обсуждения результатов пилотного проекта по проверке на добропорядочность сотрудников Антикоррупционной службы и Министерства внутренних дел.

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В столице подвели итоги пилотного проекта по проверке на добропорядочность сотрудников МВД и Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как рассказали в пресс-службе агентства, внедрение механизма проверки на добропорядочность (Integrity check) предусмотрено Концепцией антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. Первым механизм опробовали на сотрудниках двух ведомств.

"В мировой практике проверка на добропорядочность введена в рамках общей политики гуманизации, так как уголовная ответственность не применяется. В случае выражения согласия на получение взятки, иных выгод и преимуществ тестируемый подлежит увольнению", – сказал первый заместителя председателя агентства Дмитрий Малахов.

Представители агентства констатировали, что проект показал свою эффективность в части профилактики правонарушений среди личного состава и повысил уровень ответственности сотрудников.

"Увеличилось число сотрудников антикоррупционной службы, не охваченных проверкой, но сообщающих о незаконных действиях третьих лиц. С начала реализации мероприятия рапорта поступили от 65 таких сотрудников. В системе МВД повлияло на уменьшение дорожных происшествий, а количество рапортов о попытках дачи им взяток от граждан увеличилось в 10 раз", – дополнили в пресс-службе Антикора.

Кроме того, в отдельных случаях это помогло пресечь коррупционное преступление. Проверка на добропорядочность представляет собой превентивный механизм, при котором возможно предотвратить потенциальный ущерб интересам государства и граждан.