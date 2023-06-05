Полицейский по неосторожности застрелил коллегу в Алматы – ДП

Полицейский погиб в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Департамент полиции Алматы сообщает, что «5 июня в результате неосторожного обращения с табельным оружием полицейский-постовой произвел выстрел в своего коллегу, который от полученных травм скончался».

Факт зарегистрирован в ЕРДР по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены соответствующие экспертизы.

В Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова уточняется, что трагедия произошла около 8:00 в здании ДП города.

«Со слов свидетеля, конфликтов между коллегами не было. Они сидели рядом и беседовали», – пишет Kozachkov offside.