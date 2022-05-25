Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Полицейского зарезали в собственном доме в Петропавловске

В Петропавловске у себя в доме обнаружен труп участкового инспектора полиции 1990 года рождения с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки. Об этом сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz.

По словам заместителя прокурора области Мурата Кожамкулова, данное преступление не связано с профессиональной деятельностью убитого. Основная версия, которую отрабатывают следователи, это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений. По этой версии на причастность к данному преступлению проверяется супруга потерпевшего.

"Проводятся все необходимые и неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств по делу. Назначаются судебные экспертизы. Изъято предполагаемое орудие преступления", - прокомментировал Кожамкулов.

По данному факту cледственным отделом полиции Петропавловска зарегистрировано и начато досудебное расследование по ч.1 ст. 99 УК РК - "Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку".

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Северо-Казахстанской области.

Отмечается, что у потерпевшего остались двое малолетних детей.

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