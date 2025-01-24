Полиция возбудила уголовное дело после смерти монтажников в Алматы

ДП Алматы прокомментировал несчастный случай с погибшими на стройке рабочими, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело.

«По факту нарушения техники безопасности при проведении строительных работ отделом полиции при УПВ Бостандыкского района проводится досудебное расследование, возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы. Объективные обстоятельства трагедии устанавливаются», – отметили в ДП.

Напомним, 23 января на строительном объекте RAMS Signature оборвался трос строительной люльки. Монтажники, находившиеся в лифте, погибли. Несчастный случай расследуют в департаменте комитета госинспекции труда в Алматы.