Получатели дешевых госзаймов завышали цены на продукты в Мангистау

Новые требования и обязательства при кредитовании поставщиков СЗПТ приняты в РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшей аудиторской палаты (ВАП)

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе госаудита в Мангистауской области было установлено, что потребность в продуктах питания в регионе покрывалась преимущественно за счет наращивания поставок из других областей РК и соседних стран. Это вело к росту рыночных цен, которые на момент проверки (вторая половина 2023 года) превышали средний уровень по республике.

Вместе с тем региональная СПК пыталась стабилизировать цены путем предоставления «дешевых» займов субъектам предпринимательства по ставке 0,1%. Однако при этом не были определены конкретные критерии отбора заемщиков, что предполагает наличие коррупционных рисков. Кроме того, со стороны заемщиков не соблюдались обязательства по реализации установленного объема продтоваров и фиксированной стоимости. Некоторые продукты, закупленные за счет выделенных займов, продавались по завышенной цене – до 51%.

«В этой связи палатой было поручено определить единые требования к бизнесу при данном виде кредитования, а также установить ряд конкретных действенных обязательств. В результате приказом МСХ РК от 15 июля 2024 года внесены изменения в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары», - говорят в ВАП.

Теперь для получения льготного кредита субъекты бизнеса должны соблюдать следующие требования:

- иметь госрегистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- не иметь задолженности по налогам, другим платежам в бюджет и пенсионным взносам в ЕНПФ, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством;

- не иметь просроченной задолженности по кредитам (займам), предоставленным банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

- владеть на законных основаниях (право собственности, аренда, доверительное управление и т.д.) инфраструктурным торгово-логистическим комплексом, состоящим из складов и помещений со специальным оборудованием для хранения продтоваров, выполнения закупочных, подготовительных и распределительных операций;

- отсутствовать в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

- не иметь неисполненных обязательств перед специализированной организацией или по исполнительным документам, а также ограничений и обременений на имущество.

Наряду с этим в договорах кредитования предусматриваются такие обязательства для бизнеса, как формирование графика продажи социально значимых продтоваров, реализация их по фиксированной цене в полном объеме, а также предоставление документов, подтверждающих факт реализации.