Получатели дешевых госзаймов завышали цены на продукты в Мангистау

Сельское хозяйство
116
Гульмира Кунапия
корреспондент

Новые требования и обязательства при кредитовании поставщиков СЗПТ приняты в РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшей аудиторской палаты (ВАП)

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе госаудита в Мангистауской области было установлено, что потребность в продуктах питания в регионе покрывалась преимущественно за счет наращивания поставок из других областей РК и соседних стран. Это вело к росту рыночных цен, которые на момент проверки (вторая половина 2023 года) превышали средний уровень по республике.

Вместе с тем региональная СПК пыталась стабилизировать цены путем предоставления «дешевых» займов субъектам предпринимательства по ставке 0,1%. Однако при этом не были определены конкретные критерии отбора заемщиков, что предполагает наличие коррупционных рисков. Кроме того, со стороны заемщиков не соблюдались обязательства по реализации установленного объема продтоваров и фиксированной стоимости. Некоторые продукты, закупленные за счет выделенных займов, продавались по завышенной цене – до 51%.

«В этой связи палатой было поручено определить единые требования к бизнесу при данном виде кредитования, а также установить ряд конкретных действенных обязательств. В результате приказом МСХ РК от 15 июля 2024 года внесены изменения в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары», - говорят в ВАП. 

Теперь для получения льготного кредита субъекты бизнеса должны соблюдать следующие требования: 

- иметь госрегистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

- не иметь задолженности по налогам, другим платежам в бюджет и пенсионным взносам в ЕНПФ, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством; 

- не иметь просроченной задолженности по кредитам (займам), предоставленным банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

- владеть на законных основаниях (право собственности, аренда, доверительное управление и т.д.) инфраструктурным торгово-логистическим комплексом, состоящим из складов и помещений со специальным оборудованием для хранения продтоваров, выполнения закупочных, подготовительных и распределительных операций; 

- отсутствовать в реестре недобросовестных участников государственных закупок; 

- не иметь неисполненных обязательств перед специализированной организацией или по исполнительным документам, а также ограничений и обременений на имущество.

Наряду с этим в договорах кредитования предусматриваются такие обязательства для бизнеса, как формирование графика продажи социально значимых продтоваров, реализация их по фиксированной цене в полном объеме, а также предоставление документов, подтверждающих факт реализации.

#цены #займы #Минсельхоз #ВАП

Популярное

Все
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Современный кочевник отправляется в путешествие из Казахстана в Китай
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
«Не повидав Азии, нельзя сказать, что знаешь земной шар»
Как в Усть-Каменогорске выросла Куленовка
Казахский язык Эльза Панаева считает родным
В армию... на месяц
С начала года Алматинскую область посетили 1,5 млн туристов
В Актобе в «чистых четвергах» лидируют предприниматели
Высокой кухне будут обучать наших студентов
«Крепкий парень» или настоящая женщина?
Тихо! Идет экзамен!
Спасение души не терпит суеты
Дорога от стиха до пули
Более полумиллиона учащихся получат материальную помощь
Камера любит естественность
Не только справки, но и память
Астанинцы смогут закупить принадлежности по сниженным ценам
Дорогой возрождения
В Таразе открылся филиал российского университета
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Байден намерен представить план реформы Верховного суда США
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом Парижа
Париж-2024: кто из казахстанцев сегодня выступит на Олимпиаде
Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на общественном транспорте по Астане
Глава государства поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова
В Астане проверили готовность отелей к приему участников Всемирных игр кочевников
Продажи риса в Казахстане выросли почти в полтора раза
Спорт объединяет нацию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Яблоневый сад во дворе школы
Казахстанцы поставили рекорд, избавляясь от рублей
С заботой о многодетных
Олимпиада: Казахстан завоевал первую медаль
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Итоги полугодия: ключевые показатели в сельском хозяйстве
Запрет на ввоз пшеницы в РК продлят
Селам нужны свои молокозаводы
Прогнозы хорошие, не подвела бы погода!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]