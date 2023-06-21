Понятие "общественные пастбища" появится в Казахстане

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам использования пастбищ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отмечается в заключении к законопроекту, целью поправок является совершенствование действующего законодательства в сфере управления и использования пастбищ. В частности, законопроектом предлагается ужесточить критерий фактов неиспользования пастбищ путем увеличения количества сельскохозяйственных животных, необходимых для выпаса, с 20 до 50% от нормы нагрузки, установить запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельхозугодий.

Также нормами предлагается обязать лесные учреждения ежегодно предоставлять в акиматы районов сведения о пастбищных угодьях государственного лесного фонда, ввести отдельное понятие «общественные пастбища», изменить содержание и сроки действия Плана по управлению пастбищами и их использованию.

Кроме того, предлагается предусмотреть нормы по государственной поддержке пастбищепользователей путем субсидирования затрат на обводнение отгонных пастбищ и на проведение коренного и поверхностного улучшения пастбищ и уточнить компетенцию государственных органов, в том числе наделить Министерство сельского хозяйства полномочием по разработке и утверждению типовых планов.

В ходе работы над законопроектом депутаты внесли ряд поправок, направленных на уточнение и дополнение основных положений законопроекта и усиление целей его разработки.

Так, для выработки комплексного подхода по предоставлению и использованию пастбищ предусматриваются разработка и принятие уполномоченным органом стратегического документа, определяющего основные направления развития пастбищ. Реализацией документа будут заниматься местные исполнительные органы. Основанием для предоставления и резервирования пастбищ будет служить план. Тем самым повышается его значение и статус, и разработка таких документов не будет носить формальный характер.

Также предлагается исключить норму по предоставлению земельных участков для отгонного животноводства и для выпаса скота населения на праве временного безвозмездного землепользования сроком до 5 лет. При этом населением пастбища для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья будут использоваться на безвозмездной основе, а субъектам агропромышленного комплекса предоставляться исключительно на конкурсной основе.

Кроме того, для стимулирования развития сельскохозяйственной кооперации предлагается при участии кооперативов в конкурсах для получения сельхозземель, в том числе пастбищ, предусмотреть преимущество в виде присвоения дополнительных баллов к их конкурсным предложениям.

Для регламентации процессов составления проектов земельно-хозяйственного устройства территорий сельских населенных пунктов, являющихся основным документом их планирования, уполномоченный орган наделяется компетенцией по утверждению соответствующих правил.

Вместе с тем предлагаются поправки, направленные на уточнение понятийного аппарата, государственной поддержки пастбищепользователей, вменение дополнительных обязанностей субъектов земельных правоотношений.