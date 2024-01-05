Вагон табачных изделий из Кыргызстана без документов пытались ввезти в Казахстан
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Сотрудники департамента АФМ по Жамбылской области обнаружили у правонарушителей товар стоимостью более 808 миллионов тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщается, в ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Так, согласно подсчётам органов госдоходов, она составляет более 320 млн тенге.
«Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», — проинформировали в ведомстве.
Иная информация разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.