Вагон табачных изделий из Кыргызстана без документов пытались ввезти в Казахстан

Сотрудники департамента АФМ по Жамбылской области обнаружили у правонарушителей товар стоимостью более 808 миллионов тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Так, согласно подсчётам органов госдоходов, она составляет более 320 млн тенге.

«Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», — проинформировали в ведомстве.

Иная информация разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.