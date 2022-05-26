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Посетители подпольного покерного клуба в Караганде увидели, как работает спецназ
Очередной незаконный покерный клуб выявили сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Житель Караганды организовал игорный бизнес в виде карточной игры «Покер» в одном из заведений города.
«Незаконная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками территориального департамента АФМ по Карагандинской области совместно с сотрудниками Департамента полиции.
Обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 1 млн тенге и 300 долларов США, колоды игральных карт, фишки и 6 покерных столов», – рассказали в агентстве.
Начато расследование уголовного дела за организацию незаконного игорного бизнеса.
Иная информация не подлежит разглашению.