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Посетители подпольного покерного клуба в Караганде увидели, как работает спецназ

Очередной незаконный покерный клуб выявили сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Житель Караганды организовал игорный бизнес в виде карточной игры «Покер» в одном из заведений города.

«Незаконная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками территориального департамента АФМ по Карагандинской области совместно с сотрудниками Департамента полиции.

Обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 1 млн тенге и 300 долларов США, колоды игральных карт, фишки и 6 покерных столов», – рассказали в агентстве.

Начато расследование уголовного дела за организацию незаконного игорного бизнеса.

Иная информация не подлежит разглашению.

 

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