Посла России пригласили на беседу в МИД РК после требования Захаровой о "высылке" украинского дипломата

Посла России пригласили в Министерство иностранных дел РК. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в Мажилисе Парламента, передает Kazpravda.kz.

Как он отметил, это обычная дипломатическая практика.

"Посол Казахстана в Москве был приглашен в МИД России. Сегодня посол России приглашен в Министерство иностранных дел Казахстана. Рассматривается заявление официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Кроме того, будут обсуждаться требования российской стороны в отношении посла Украины», - сказал Айбек Смадияров.

Также он отметил, что в ведомстве не могут понять, о какой уголовной ответственности говорит МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность.

Ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с ситуацией вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, в котором выразило протест по поводу продолжения деятельности Врублевского на должности посла Украины в Казахстане.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский дал неоднозначное интервью казахстанскому блогеру, в котором высказал своё отношение к русским. Такое заявление дипломата вызвало большой резонанс.

Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК.

"Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", – говорится в сообщении.

В МИД Казахстана послу Украины был выражен протест.

Позже Петр Врублевский извинился за свои недопустимые высказывания.