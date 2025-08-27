Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации Послания Президента «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» и иных поручений Главы государства продолжается масштабное озеленение страны и увеличение площади лесного покрова, сообщает Kazpravda.kz

«На территории государственного лесного фонда высажено более 1,3 млрд саженцев, в том числе на осушенном дне Аральского моря осуществлена посадка 48,7 млн штук саженцев саксаула», — сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Для устойчивого развития лесного хозяйства завершено строительство лесного питомника в городе Казалинск, который имеет мощность 3 млн саженцев в год и занимает площадь 33 га. Дополнительно, в текущем году ведутся проектные работы по созданию нового питомника площадью 15 га и бурению скважин на осушенном дне Арала.