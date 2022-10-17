Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Мажилис

После критики президента работы на республиканских трассах по ЗКО усилили – глава МИИР

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отчитался перед депутатами Мажилиса о развитии автодорожной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Ускенбаев рассказал о реализуемых проектах в автодорожной отрасли. По его словам, в текущем году строительно-монтажные работы ведутся на более чем 11 тыс. км автодорог общего пользования.

«7 тыс.км республиканской сети и 4,6 тыс.км местной сети. Из них на республиканской сети ведется строительство и реконструкция 4 тыс. км, капитальным и средним ремонтом охвачено порядка 3 тыс.км», — отметил Каирбек Ускенбаев.

На местной же сети автодорог всеми видами ремонта охвачено 4,6 тыс. км. На развитие автодорожной отрасли на 2022 год из республиканского бюджета выделено 603 млрд тг. В приоритете — завершение ранее начатых проектов.

«Согласно поручению главы государства мы должны завершить все ранее начатые проекты. В автодорожной отрасли таких проектов всего 17, с общим охватом 4 тыс. км со сроком реализации до 2024 года», — сказал глава ведомства.

До конца года планируется открыть движение на порядка 1 тыс. км. дорог. На оставшихся 3 тыс. км работы будут завершены в 2023 году.

Сегодня в нормативном состоянии находятся 90% дорог республиканской сети, 80% дорог местной сети.

Также министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал о продвижении ремонтных работ на дорогах ЗКО и Атырауской области. Глава ведомства напомнил о критике президента страны относительно дорог Западно-Казахстанской области.

В мае текущего года Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков были наказаны.

«После критики главы государства по Западно-Казахстанской области работы на республиканских трассах «Орал - Жанибек» и «Онеге - Бисен - Сайхин» были усилены. На сегодняшний день отремонтировано 135 километров из 248. Таким образом, до конца текущего года движение будет открыто на 54% дорог», — отметил Каирбек Ускенбаев.

Он также рассказал и о ходе работ на трассе «Атырау - Астрахань». По его словам, работы выполнены на порядка 130 км из 277.

Кроме того, в рамках текущего дорожно-строительного сезона в Акмолинской области отремонтировано более 100 км автодорог республиканского значения. В целом, в 2022 году количество объектов дорожного ремонта в данной области увеличилось на 2,5 раза. Так, на сегодня реализуются рекордных 28 дорожных объектов с общим охватом 361 км.

Важно отметить, что определенная часть относится к переходящим объектам, которые будут сданы в эксплуатацию в следующем году. К примеру, уже отремонтировано четыре участка на автодороге республиканского значения «Екатеринбург - Алматы», также участки на автодороге «Астана - Петропавловск» (от города Кокшетау до границы СКО), «Жаксы - Есиль - Бузулук».

Кроме того, средним ремонтом охвачен и проблемный отрезок автодороги «Жезказган-Петропавловск» от города Державинск до поселка Валиханова (в направлении Аркалыка) общей протяженностью 36 км.

По просьбе жителей для повышения безопасности планируется установить более 20 км освещения (подъездной путь к столице по автодороге «Екатеринбург - Алматы», поселки Талапкер, Тонкерис, Астраханка, Зеренда, Сандыктау) и 14 (6 уже введено в эксплуатацию) новых светофора. Также подрядными организациями будут установлены снегозадерживающие заборы протяженностью 32 км и заборы от скота протяженностью 15 км (а/д «Астана - Павлодар» и «Щучинск - Кокшетау).

Эти мероприятия позволят довести показатель республиканских автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по Акмолинской области до 88%. Напомним, что общая протяженность автомобильных дорог республиканского значения по Акмолинской области составляет 2 347 км.

Всего за 9 месяцев текущего года Национальным Центром качества дорожных активов осуществлено порядка 10 тыс. инспекционных выездов, в результате выявлено 5,1 тыс. нарушений в деятельности подрядных организаций, занятых в ремонте и реконструкции автодорог.

Кроме того, было отобрано и испытано более 23 тыс. проб дорожно-строительных материалов, из них 8 тыс. проб приходится на республиканскую сеть и 15 тыс. проб на местную сеть.

5,6 тыс. проб материалов или 24% не соответствуют установленным нормативным требованиям. По республиканской сети 12% (1 016), по местной сети 30% (4 598) несоответствий.

В результате за счет собственных средств подрядных организаций переустроены работы на сумму 2 млрд тенге.

Центром качества в отношении недобросовестных компаний направлено более 100 обращений в региональные управления ГАСК. В результате на сегодняшний день, в 18 случаях аттестаты специалистов технического надзора приостановлены и 2 подрядных организации лишены лицензии на ведение строительных работ, сумма наложенного штрафа в отношении служб технического надзора и подрядчиков составила 29,3 млн. тенге.

Напомним, в 2019 году на основании постановления Правительства Казахстана был создан «Национальный центр качества дорожных активов» путем слияния 16 РГУ «Облжоллабораторий». Цель создания Центра — проверка качества не только дорог республиканского значения, но и местной дорожной сети, управление дорожными активами, мониторинг уровня дорожной безопасности, а также внедрение новых технологий и материалов.

Популярное

Все
До отопительного кризиса недалеко
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
В Павлодарской области из-за степных пожаров сгорели тысячи тонн сена, заготовленные жителями и крестьянскими хозяйствами
Себя показать, на других посмотреть
Уроки Татьяны Костиной
Акцент – на коллективное лидерство
Повысить уровень доверия граждан
Лучший друг и союзник
Центральная Азия – Россия: реализовать потенциал кооперации
Казахстан – Туркменистан: к дальнейшему сближению братских народов
Востребованность Содружества и сотрудничества
Все возможности диалога
Потрепали «моряков» и «тигров»
Утомлённые диктатом
Есть пятая медаль!
Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО
16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
В обществе созрел запрос на обновление
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Мажилис
Депутаты недовольны развитием туризма в Казахстане: министр…
Мажилис
Депутат требует проверить информацию о передаче 20% террито…
Международное сотрудничество , Мажилис , Общество
Семьи казахстанских дипломатов смогут работать в Швейцарии
Мажилис
Майнеров обяжут лицензироваться в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]