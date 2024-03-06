Четверо детей погибли из-за столкновения авто в Актюбинской области

Всего 8 погибших, ход расследования взят прокурором области на личный контроль, передает Kazpravda.kz

Фото: ДП Актюбинской области

Сообщается, что утром на трассе «Актобе-Астрахань», вблизи села Сагашили Мугалжарского района, произошло крупное ДТП.

Установлено, что на 120 км автодороги «Актобе-Астрахань» произошло лобовое столкновение машины марки Lada Largus с автомашиной Toyota Hilux. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ДП и руководство прокуратуры района.

По предварительным данным, в результате ДТП 8 пассажиров Lada Largus» скончались на месте.

Среди погибших 4-несовершеннолетних детей. В частности, учащиеся 4-го и 6-го классов Шубаршинской средней школы, 6 класса школы ясли-сада и 1 ученик подготовительной группы Кенкиякской средней школы. Все дети были в сопровождении родителей и родственников. Ученики по заявлению законных представителей отсутствовали на занятиях по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.

Водитель и 2 пассажира «Тойота Хайлюкс» доставлены в больницу Мугалжарского района.