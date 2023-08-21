Последняя смена. Хронология событий на шахте ,,Казахстанская"

Общество
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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Пятеро горняков погибли во время пожара на шахте «Казахстанская».

фото с сайта primeminister.kz

Пожар на шахте, начавшийся 17 августа, все еще тушат. Возник же он в горной выработке, которая находится почти на 700-метровой глубине. Загорелся конвейер, по которому уголь доставляют на-гора.

На шахте объявили экстренную эвакуацию. Из 227 горняков, которые работали под землей, на поверхность вышли 222. Пятеро самостоятельно выбраться не смогли. Чтобы вызволить их и потушить огонь, на предприятие прибыли горноспасатели и сотрудники департамента по ЧС.

Когда началась спасательная операция, еще была надежда, что пятеро шахтеров остались живы, что они просто экономят силы и ждут помощи. Однако с каждым часом вера угасала. Вечером 17 августа горноспасатели обнаружили первого погибшего. Им оказался электрослесарь пятого разряда Виталий Слюньков. Ему было 58 лет. Виталий Владимирович отработал на шахте 39 лет.

Утром 18 августа горноспасатели нашли тело 45-летнего проходчика Дениса Стешина. Он отдал шахте 21 год своей жизни. В тот же день вечером стало известно о третьем погибшем. Им оказался 57-летний электрослесарь Виктор Бургун, проработавший на шахте 39 лет.

– Спасательные работы осложняются из-за сильной задымленности и высокой температуры в горной выработке, – заявил 18 августа заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин. – Очаги возгорания тушат. Нагретые стены горной выработки, которые состоят из породы и угля, поливают водой. Это помогает спасателям продвигаться.

Действия спасателей все же дали результат. В субботу, 19 августа, было обнаружено тело 29-летнего электрослесаря Артура Халикова. А вечером того же дня поступило сообщение о том, что найден пятый погибший – электрослесарь Илья Старовойт. Ему было всего 27 лет.

Он был самым молодым из тех горняков, для которых та смена стала последней. Илья отработал на шахте всего четыре года.

Надо сказать, что «Казахстанская» – одна из самых технологичных шахт, принадлежащих компании «АрселорМиттал Темиртау». Предприятие стало первым, где внедрили электронную систему позиционирования. Она находится в эксплуатации уже более трех лет. Эта система призвана сделать работу под землей более безопасной.

Она представляет собой сеть датчиков, которые встроены в фонари каждого шахтера. Эти приборы передают данные о содержании кислорода, метана и углекислого газа. Кроме того, они действуют по принципу GPS-трекеров, определяя место, где находится горняк в режиме реального времени. Вся эта информация выводится на мониторы в диспетчерской.

Кроме того, система позиционирования оповещает людей, работающих под землей, об аварийной ситуации. Их фонари начинают «моргать», и шахтеры понимают, что надо как можно быстрее подниматься на поверхность. Так было и в тот день, когда произошла авария.

– Когда начался пожар, система позиционирования показывала, где находились пятеро шахтеров, которые не вышли на поверхность, – рассказал Вадим Басин. – Система их зафиксировала. Какое-то время они двигались, а потом остановились. Видимо, решили дожидаться помощи. После этого система отключилась.

Погибших горняков нашли недалеко от тех мест, где система их зафиксировала прежде чем выйти из строя. Они воспользовались индивидуальными средствами защиты органов дыхания – самоспасателями, но, скорее всего, потеряли ориентацию в задымленном пространстве и не смогли найти выход из шахты. К сожалению, горноспасатели подоспели слишком поздно. Первого погибшего обнаружили спустя примерно восемь часов после начала пожара. А с помощью самоспасателя шахтеры могли продержаться без кислорода не дольше пяти часов.

Благодаря данным системы позиционирования спасатели примерно знали, где находились оставшиеся в шахте горняки. Они продвигались туда, но медленно. Мешал едкий дым. Ведь горел не только уголь, но и ленточное полотно конвейера шириной 1,2 м и длиной в несколько километров. Почему оно воспламенилось, еще не установлено. При этом известно, что конвейерная лента на «Казахстанской» была совершенно новая.

– В июле мы заменили полтора километра ленточного полотна, – сообщил заместитель исполнительного директора АО «АрселорМиттал Темиртау» Сергей Огай. – Шахта просила об этом, потому что старая лента сильно износилась. Мы заменили ее на российскую или украинскую, точно сказать не могу. Теперь предстоит выяснить, что было сделано неправильно и что привело к возникновению огня.

Предстоит выяснить и то, почему в самый неподходящий момент на «Казахстанской» отключилась система позиционирования. Да, информацию она передает по оптоволоконным кабелям, которые проложены по горным выработкам. Вполне вероятно, что провода были повержены открытым огнем. При этом на шахте имелись резервные пути передачи данных. Но и они неожиданно отказали.

– Я глубоко потрясен, – сказал исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Виктор Гафиулов. – Мы системно работали над повышением уровня безопасности шахт, а эта авария нанесла серьезный ущерб всем нашим усилиям. Никакие слова, которые можно сказать сейчас, не могут утешить семьи, потерявшие близких. От имени «АрселорМиттал Темиртау» я глубоко сожалею об этой аварии и о том, что нам не удалось успешно эвакуировать всех.

В субботу, 19 августа, Карагандинскую область с рабочим визитом посещал Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Он навестил горняков, которых лечат в Многопрофильной больнице им. Х. Макажанова. Кроме того, глава Правительства встретился с родственниками погибших шахтеров. Он выразил им соболезнования и пообещал, что виновные в трагедии будут наказаны.

– В прошлом году была подобная ситуация (на шахте им. Ленина. – Авт.), - сказал Алихан Смаилов. – Тогда руководство обещало принять все необходимые меры и обеспечить безопасность труда, вложить инвестиции. Но, как видим, трагедии продолжаются. Средства в нужном объеме не выделяются. Поэтому сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой шахты.

Премьер-министр отметил, что родные погибших горняков не останутся без помощи и внимания. Компания «АрселорМиттал Темиртау» выплатит им компенсацию в размере 10 годовых зарплат шахтеров и возместит затраты на погребение. Семьям, у которых нет собственного жилья, работодатель купит квартиры в Карагандинской области. Компания трудоустроит жен погибших работников на свои предприятия. Кроме того, она оплатит обучение их детей в казахстанских вузах.

Алихан Смаилов подчеркнул, что все эти обязательства будут исполнены, даже если компания «АрселорМиттал Темиртау» перестанет быть собственником шахты «Казахстанская».

 

#пожар #шахта #горняки #Казахстанская #хронология

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