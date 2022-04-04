В Нур-Султане полицейские ликвидировали деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей поставку и сбыт наркотических средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

По данным полицейских, в результате четко спланированных мероприятий были задержаны организатор и основной поставщик наркотиков из южных регионов, у которых в салоне автомашины было изъято 28 килограммов гашиша.

"Далее были проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех преступных связей фигуранта, в ходе которых были задержаны еще четверо участников преступной группы, выполнявших указания организатора, которые в том числе встречали товар, фасовали и хранили в определенном месте, а после занимались его реализацией", – говорится в сообщении.

В состав преступной группы входят уроженцы Костанайской области, а основным поставщиком является уроженец Жамбылской области.

"При обысках в местах проживания задержанных изъято еще 9 килограммов гашиша. Всего же из незаконного оборота у членов организованной преступной группы изъято 37 килограммов этого наркотического вещества, которые не дошли до своего покупателя, или более 10 тысяч разовых доз для потребления наркотиков, цена которых от розничных продаж на черном рынке оценивается в свыше 45 млн тенге", – дополнили в пресс-службе ДП.

Сообщается, что в настоящее время в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статье "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней" и по части 4 статьи "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой", санкция которых предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества.

Все задержанные содержатся под стражей, ведется следствие.