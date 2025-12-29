Власти Гонконга распределили около 30 процентов средств из фонда, созданного для поддержки жильцов сгоревшего в конце ноября многоэтажного жилого комплекса "Ван Фук", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: Синьхуа

К настоящему моменту пострадавшим перечислено 1,2 млрд гонконгских долларов (около 154 млн долларов США), сообщает газета South China Morning Post.

Помимо этого, среди пострадавших распределены более 45 000 пожертвованных вещей, в том числе 4 500 комплектов зимней одежды, более 1 600 единиц бытовой техники, 2 700 наборов постельного белья, а также различные предметы первой необходимости, кухонная утварь и столовые приборы.

26 ноября пожар охватил семь из восьми жилых небоскребов в гонконгском районе Ван Фук. Пламя, бушевавшее около 43 часов, унесло более 160 жизней, включая работника пожарной службы, и вынудило около 5 000 жителей покинуть свои дома. В результате инцидента не менее 279 человек пропали без вести.