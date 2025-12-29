Пострадавшие при пожаре в ЖК «Ван Фук» в Гонконге получили $154 млн

Происшествия,Китай,Пожары
95
Айман Аманжолова
корреспондент

Власти Гонконга распределили около 30 процентов средств из фонда, созданного для поддержки жильцов сгоревшего в конце ноября многоэтажного жилого комплекса "Ван Фук", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: Синьхуа

К настоящему моменту пострадавшим перечислено 1,2 млрд гонконгских долларов (около 154 млн долларов США), сообщает газета South China Morning Post. 

Помимо этого, среди пострадавших распределены более 45 000 пожертвованных вещей, в том числе 4 500 комплектов зимней одежды, более 1 600 единиц бытовой техники, 2 700 наборов постельного белья, а также различные предметы первой необходимости, кухонная утварь и столовые приборы.

26 ноября пожар охватил семь из восьми жилых небоскребов в гонконгском районе Ван Фук. Пламя, бушевавшее около 43 часов, унесло более 160 жизней, включая работника пожарной службы, и вынудило около 5 000 жителей покинуть свои дома. В результате инцидента не менее 279 человек пропали без вести.

#пожар #ЖК #Гонконг

Популярное

Все
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс завершился досрочно
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Пентагон тратит $77 млн на дрессировку дельфинов каждый год
Мощный шторм обрушился на Финляндию
Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
Туроператоров будут субсидировать за каждого иностранного туриста
В Мексике поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Казахстанские санатории на Иссык-Куле обрели статус отелей
Утверждена Концепция развития АНК до 2030 года «Единство в многообразии»
Повышение пенсий и пособий: что предусмотрено бюджетом в 2026 году
Господдержка туризма станет адресной: Мажилис рассматривает новый законопроект
Казахстанская ученая доказала противодиабетические свойства цикория
Антигололёд без соли: новые решения в РК
Первый в мире конвертоплан совершил полет в Китае
Беспилотное такси будет ездить по столичным улицам
Зампреда АРРФР освободили от должности
День армейской авиации отмечают сегодня в Казахстане
Верховный Суд подвёл итоги за 2025 год
В Минобороны подвели спортивные итоги
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Набрал штрафов почти на миллион!
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Вторая жизнь пластика
Лист ожидания – шанс на спасение
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию

Читайте также

Первый в мире конвертоплан совершил полет в Китае
В Мексике поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Трехэтажное здание сгорело в Астане
МЧС предупреждает о самопроизвольном сходе снежных лавин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]