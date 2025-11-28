Третьи сутки тушат мощный пожар в жилом комплексе Fuk Court, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

«Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94», — говорится в сообщении агентства Синьхуа со ссылкой на пожарную службу.

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался в среду днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.

Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным, в связи с чем проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.

Операция по тушению крупного пожара, вспыхнувшего днем 26 ноября в жилом комплексе "Хунфуюань" специального административного района /САР/ Сянган, практически завершена. Об этом в первые часы пятницы на брифинге для журналистов сообщил пожарный департамент администрации САР Сянган.

Сотрудники департамента продолжают тушить огонь в четырех квартирах, а также распыляют воду в других жилых помещениях для охлаждения и предотвращения повторных возгораний. Пожарные планируют войти во все квартиры в семи пострадавших зданиях, чтобы найти оказавшихся заблокированными жителей. Поисковая операция, как ожидается, будет завершена к 09:00 пятницы.

Ранее Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с этим трагическим событием, унесшим жизни многих людей.