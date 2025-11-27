Число погибших достигло 44 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Синьхуа

279 человек числятся пропавшими без вести, сообщила газета South China Morning Post.

«Среди десятков госпитализированных 45 находятся в тяжелом состоянии», — сказано в публикации.

Четыре из семи блоков зданий в жилом районе Тай По уже взяты под контроль, продолжается поиск выживших на нижних этажах. Восемь жилых кварталов проходили ремонт с июля 2024 года с бамбуковыми строительными лесами и защитными сетками.

Отмечается, что быстрое распространение огня было необычным из-за обнаруженного пенопластового материала. Правительство начнет расследования, включая уголовные, чтобы установить причину пожара.

О пожаре в жилом комплексе в Гонконге стало известно 26 ноября. Отмечалось, что в ловушке в зданиях оказалось несколько жителей. По данным Associated Press, около 700 человек было эвакуировано и размещено в пунктах временного проживания.

Ранее сообщалось, что количество погибших при крупном пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 36 человек.