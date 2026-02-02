Министерство обороны Казахстана внедрило цифровой механизм подачи документов в военные учебные заведения. С 1 февраля 2026 года заявления на поступление в военные вузы Минобороны РК принимаются онлайн через портал eGov.kz, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Подать заявку могут граждане мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет. Прием заявлений продлится до 10 июня 2026 года.

Для оформления заявки необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, перейти в разделы «Гражданам» – «Воинский учет и безопасность» – «Воинская служба», выбрать услугу «Прием заявлений для поступления в военные учебные заведения» и заполнить электронную форму. Кандидату требуется указать основные данные, выбрать учебное заведение, дать согласие на обработку персональных данных и подписать заявление одним из доступных способов.

Проверка сведений о заявителе осуществляется автоматически. Система запрашивает данные из психоневрологического, наркологического и туберкулезного диспансеров, а также информацию о наличии судимости и инвалидности. Документы, удостоверяющие личность, сведения об образовании и результаты ЕНТ загружаются из государственных информационных систем без участия кандидата.

Результат рассмотрения заявки отображается в личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг». В случае одобрения выдается электронный документ, подписанный цифровой подписью уполномоченного лица, при отказе направляется мотивированное уведомление.

Новый формат подачи документов делает процесс поступления более доступным и прозрачным. Обучение в военных учебных заведениях осуществляется бесплатно по программам бакалавриата и предусматривает гарантированное трудоустройство. По окончании обучения выпускникам институтов присваивается воинское звание «лейтенант», колледжей – «сержант».

Ранее документы оформлялись через местные органы военного управления и требовали прохождения медицинских комиссий и личного посещения ведомств. В настоящее время основные процедуры автоматизированы.

В системе Министерства обороны функционируют три военных института — Военный институт Сухопутных войск (Алматы), Военный институт Сил воздушной обороны (Актобе) и Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи (Алматы), которые ведут подготовку офицеров, а также пять военных колледжей, готовящих сержантский состав. Подробную информацию о вузах и специальностях можно получить по ссылке тут.