Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 5-7 апреля, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, северные, западные, восточные регионы Казахстана будут находиться под влиянием Северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов.

"Циклон принесет в эти регионы осадки, преимущественно в виде дождя, усиление ветра, в ночные часы - гололед. На южные и юго-восточные регионы республики ожидается вынос теплых воздушных масс из районов Ирана, с которыми в горных районах ожидаются дожди и грозы. Днем в этих районах столбики термометров достигнут отметки +20+28 градусов", – говорится в сообщении.