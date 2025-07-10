Повышать правовую грамотность

Закон и Порядок
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Павел Ильин

Выступая на пресс-конференции в СЦК, начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суинбай сообщил об основных итогах деятельности возглавляемого им подразделения за первое полугодие текущего года. По его словам, в этот период было зарегистрировано более 11 тыс. случаев интернет-мошенничест­ва, задержано 30 подозреваемых, в том числе 14 иностранных граждан, а также изъято 74 устройства sim-box и более 88 тыс. незарегистрированных sim-карт.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Для эффективного выявления кибермошенников налажено активное международное сотрудничество, созданы каналы прямой связи и оперативного обмена информацией. К примеру, в январе в Армении проведена совместная операция, в ходе которой были ликвидированы два call-центра, где обманывали граж­дан стран Европы и СНГ. Кроме того, пресечена дея­тельность пяти call-центров, действовавших в Астане и Алматы, – отметил Жандос Суинбай.

Всего же с начала года к уголовной ответственности по фактам интернет-мошенничества привлечено 870 человек. При помощи
Антифрод-центра, созданного для обмена данными по мошенническим транзакциям, было предотвращено хищение свыше 2,6 млрд тенге у граждан. Департамент по противодействию киберпреступности на регулярной основе проводит оперативные меро­приятия, направленные на повышение правовой и финансовой грамотности казахстанцев. Именно с этого, резюмировал Жандос Суинбай, и начинается профилактика интернет-мошенничества.

#МВД #киберпреступность #СЦК

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