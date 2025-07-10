– Для эффективного выявления кибермошенников налажено активное международное сотрудничество, созданы каналы прямой связи и оперативного обмена информацией. К примеру, в январе в Армении проведена совместная операция, в ходе которой были ликвидированы два call-центра, где обманывали граж­дан стран Европы и СНГ. Кроме того, пресечена дея­тельность пяти call-центров, действовавших в Астане и Алматы, – отметил Жандос Суинбай.

Всего же с начала года к уголовной ответственности по фактам интернет-мошенничества привлечено 870 человек. При помощи

Антифрод-центра, созданного для обмена данными по мошенническим транзакциям, было предотвращено хищение свыше 2,6 млрд тенге у граждан. Департамент по противодействию киберпреступности на регулярной основе проводит оперативные меро­приятия, направленные на повышение правовой и финансовой грамотности казахстанцев. Именно с этого, резюмировал Жандос Суинбай, и начинается профилактика интернет-мошенничества.