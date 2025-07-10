Повышать правовую грамотность
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Павел Ильин
Выступая на пресс-конференции в СЦК, начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суинбай сообщил об основных итогах деятельности возглавляемого им подразделения за первое полугодие текущего года. По его словам, в этот период было зарегистрировано более 11 тыс. случаев интернет-мошенничества, задержано 30 подозреваемых, в том числе 14 иностранных граждан, а также изъято 74 устройства sim-box и более 88 тыс. незарегистрированных sim-карт.