Пожаловаться на любое госучреждение в пару кликов стало возможным в РК

Все поступившие жалобы рассматриваются в кратчайшие сроки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У казахстанцев появилась возможность в пару кликов пожаловаться на некачественно оказанную госуслугу. В мобильном приложении Telegram внедрили новый механизм обжалования качества оказания государственных услуг в режиме реального времени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АДГС РК

Подать подобную жалобу либо внести предложение по снижению бюрократии, упрощению бизнес-процессов, стало возможным через бот-платформу «EgovKzBot2.0».

Инициатором и разработчиком такой функции для граждан выступили Агентство по делам государственной службы и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Как отмечается, функция проста в применении, не требует специальных навыков и имеет удобный интерфейс.

Теперь, в случае возникновения проблемных вопросов при получении государственных услуг, гражданам достаточно в Telegram-бот «EgovKzBot2.0» ввести данные учреждения-услугодателя и направить свои комментарии, предложения или жалобы.

Пожаловаться можно в том числе на истребование излишних документов, необоснованные отказы или несвоевременное оказание услуг и др.

Все поступившие жалобы и предложения рассматриваются и предоставляется обратная связь, вопросы решаются ответственными лицами в кратчайшие сроки, добавили в АДГС.