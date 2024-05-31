Пожаловаться на любое госучреждение в пару кликов стало возможным в РК

Все поступившие жалобы рассматриваются в кратчайшие сроки
У казахстанцев появилась возможность в пару кликов пожаловаться на некачественно оказанную госуслугу. В мобильном приложении Telegram внедрили новый механизм обжалования качества оказания государственных услуг в режиме реального времени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АДГС РК
Подать подобную жалобу либо внести предложение по снижению бюрократии, упрощению бизнес-процессов, стало возможным через бот-платформу «EgovKzBot2.0».
Инициатором и разработчиком такой функции для граждан выступили Агентство по делам государственной службы и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Как отмечается, функция проста в применении, не требует специальных навыков и имеет удобный интерфейс.
Теперь, в случае возникновения проблемных вопросов при получении государственных услуг, гражданам достаточно в Telegram-бот «EgovKzBot2.0» ввести данные учреждения-услугодателя и направить свои комментарии, предложения или жалобы.
Пожаловаться можно в том числе на истребование излишних документов, необоснованные отказы или несвоевременное оказание услуг и др.
Все поступившие жалобы и предложения рассматриваются и предоставляется обратная связь, вопросы решаются ответственными лицами в кратчайшие сроки, добавили в АДГС.