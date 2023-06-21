Пожарный пострадал на Аксуском заводе ферросплавов

Пожарный упал с крыши во время тушения возгорания на Аксуском заводе ферросплавов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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«В приемное отделение аксуской городской больницы доставлен бригадой скорой медицинской помощи с места происшествия, с Аксуского завода ферросплавов, мужчина 1993 года рождения. Место работы: город Павлодар, СПЧ-1, старший пожарный», - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области.

По данным медиков, пожарный упал с крыши во время тушения возгорания на Аксуском заводе ферросплавов. Ему уже проведены необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

«У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб таза, разрыв связок правого лучезапястного сустава. Проведена гипсовая иммобилизация сустава, госпитализирован в травматологическое отделение. Состояние средней степени тяжести, стабильное», - добавили в ведомстве.

Напомним, на Аксуском заводе ферросплавов произошел пожар. Как сообщается, горят электрические провода в трансформаторных шахтах, а также оборудование и насосное масло - в аккумуляторной.

Создан штаб под руководством ДЧС Павлодарской области. На месте работают сотрудники ДЧС, а также службы 102 и 103.