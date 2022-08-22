Права за 200 тысяч тенге: работников спецЦОНа разоблачили в Актобе

ОПГ занималась незаконной выдачей водительских удостоверений в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Департамент полиции Актюбинской области разоблачил организованную преступную группу из числа работников специализированного ЦОНа. Они содействовали гражданам в получении водительских удостоверений за денежные вознаграждения в 200 тысяч тенге.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при прохождении обязательного теоретического экзамена у входа в экзаменационный класс работники ЦОНа беспрепятственно, без наружного досмотра металлоискателем, пропускали определенных кандидатов по списку. При этом список привилегированных кандидатов заранее формировали пособники из числа гражданских лиц.

Экзаменуемый, снабженный мини-наушниками, микрофоном и камерой, проходил за свой компьютер и показывал изображение с монитора другому участнику преступной группировки. А тот в свою очередь находился в съемной квартире и диктовал ему правильные ответы. Еще один участник группировки во время экзамена сидел в соседнем кабинете и обеспечивал их интернетом с помощью роутера. Таким образом недобросовестные граждане сдавали тесты и получали заветные водительские удостоверения.

При обыске в съемной квартире сотрудники полиции изъяли 6 690 000 тенге, 1 800 долларов США, а также микро-наушники, микро-видеокамеры, жилетки для сдачи экзаменов с мини-камерами, зарядные устройства и многое другое.

Кроме того, при личном досмотре у одного из экзаменуемых обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на марихуану.

В ходе спецоперации был задержан еще один гражданин, ожидавший свою очередь во дворе спецЦОНа, также снабженный всей необходимой техникой.

В настоящее время действия лиц, вовлеченных в преступную схему, задокументированы, проводятся следственные действия.