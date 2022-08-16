Работники спецЦОНов с полицейскими обогащались на незаконной регистрации авто

В Казахстане установлено около 500 фактов незаконной регистрации транспортных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану в рамках проводимого досудебного расследования вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения работников спецЦОНов и сотрудников полиции при постановке автомобилей на государственный регистрационный учет.

«Следствием добыты доказательства о причастности к противоправным деяниям специалиста спецЦОНа №2 Нур-Султана «Т.» и госавтоинспектора Процессингового центра Департамента полиции Алматинской области «А.».

Указанные лица на систематической основе за денежное вознаграждение незаконно ставили на учет транспортные средства, в том числе ввезенные из иностранных государств, без уплаты утилизационного сбора и иных предусмотренных платежей в бюджет», – детализировали в Антикоре.

14 августа этого года с санкции следственного суда подозреваемые взяты под стражу.

«На данном этапе следствия по всей стране установлено около 500 фактов незаконной регистрации транспортных средств, в связи с чем проверяется причастность работников спецЦОНов и сотрудников полиции других регионов», – добавили в ведомстве.

По результатам досудебного расследования всем причастным лицам будет дана правовая оценка.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, заключили в Антикоррупционной службе.