Правила возмещения ущерба фермерам изменятся в Казахстане

Министерство сельского хозяйства Казахстана вносит изменения в правила возмещения ущерба фермерам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба МСХ РК

МСХ разработало проект изменений и дополнений в постановления правительства по вопросам установления компетенции министерства по разработке и утверждению порядка возмещения ущерба, причиненного субъектам АПК в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также методики оценки ущерба сельхозугодий, наносимого потравой сельскохозяйственными и дикими животными.

Отметим, ранее в 6 районах Жамбылской области в связи с нехваткой поливной воды объявлен режим ЧС природного характера регионального масштаба. Решается вопрос о выделении денег из чрезвычайного резерва правительства на покрытие убытков фермеров.

Кроме того, в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях от потравы сайгаков в этом году пострадало порядка 121,9 тысячи га пашни. Согласно весеннему авиаучету численность сайгаков достигла 1,9 млн особей.

Подробно ознакомиться с проектом правил можно на портале «Открытые НПА».

Ранее сообщалось, что пострадавшим от засухи казахстанским фермерам покроют расходы, ускорят выплату субсидий и продлят сроки кредитов.