Правительство утвердило план законопроектных работ на 2024 год

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Ход исполнения плана законопроектных работ на 2023 год и проект плана на 2024 год рассмотрели на очередном заседании правительства РК, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба правительства РК

Министр юстиции Азамат Ескараев доложил, что план на текущий год предусматривал разработку и внесение в Мажилис Парламента РК 32 законопроектов. Из них на сегодня 5 подписаны uлавой государства, 20 находятся на рассмотрении Парламента, 5 – на рассмотрении gравительства (Водный кодекс, проекты «О территориальной обороне РК», по вопросам физической культуры и спорта и т.д.), еще 2 – на согласовании в госорганах (Строительный кодекс и сопутствующий законопроект).

В частности, в связи с проработкой концептуальных вопросов с бизнес-сообществом работа по проектам Водного и Строительного кодексов продолжается. Вместе с тем в текущем году разработано 18 внеплановых законопроектов, инициировано порядка 70 отдельных пакетов поправок.

План на 2024 год предусматривает разработку 18 документов. В их числе законопроекты по вопросам архивного дела и культуры, а также «О тестировании на профессиональную добропорядочность».

Как отметил премьер-министр, в этом году проведена работа по реализации законодательных инициатив в области обеспечения общественного порядка, экономики и бюджета, медиа, а также социальной сферы.

«При реализации нового плана следует обратить особое внимание на своевременность внесения законопроектов. Необходимо также усилить прогнозно-аналитическую работу», — сказал Алихан Смаилов.

Глава правительства обозначил важность разработки проекта нового Цифрового кодекса, а также закона по вопросам совершенствования системы господдержки инновационной деятельности.

«Принятие данных законопроектов даст возможность перезагрузить IT-отрасль, увеличить количество перспективных стартапов и привлечь дополнительные инвестиции», — указал он.

По его словам, в целях развития сферы образования и науки, а также обеспечения устойчивого финансирования университетов будет разработан проект Закона «О фонде целевого капитала».

Для снижения уровня восприятия коррупции в правоохранительных органах будет внедрен институт проверки на профессиональную добропорядочность.

«Таким образом, планируется разработка законопроектов, необходимых для решения актуальных задач госрегулирования. Подчеркну, что персональную ответственность за качество, своевременность разработки и представление законопроектов несут первые руководители госорганов», — отметил Алихан Смаилов.

В заключение он обозначил необходимость проводить мониторинг законодательных поручений главы государства, администрации президента и премьер-министра с дальнейшим включением их в разрабатываемые законопроекты.

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