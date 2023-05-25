Правительство выделило свыше 620 млн тенге на закуп техники для борьбы с природными пожарами

Правительство, Чрезвычайные ситуации
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Возникновение крупных лесных пожаров на территории Казахстана становится всё более значимой и актуальной проблемой. Учитывая непредсказуемый природный характер и опыт прошлых лет, Правительство усиливает меры по обеспечению противопожарной защиты граждан и имущества перед наступающим пожароопасным периодом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Так, согласно новому постановлению, из резерва Правительства будет выделено свыше 623 млн тенге на приобретение 26 новых водосливных устройств на внешней подвеске для вертолетов, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Они будут задействоваться как в периферии городов, так и в удаленных, труднодоступных районах республики. С помощью дополнительных устройств, способных производить забор 5 тонн воды за 10-15 секунд и слив за 6 секунд, авиация сможет оперативно покрывать огнегасящей жидкостью большие территории лесной местности.

Наряду с этим, авиапарк спасателей пополняется доказавшими свою эффективность вертолетами Ми-8, адаптированными к выполнению задач МЧС: пожаротушению, эвакуации населения из опасных зон и так далее.

В целом указанные меры позволят значительно повысить оперативные возможности специальных служб при борьбе с природными пожарами.

#ЧС #деньги #Правительство #техника #резерв #борьба с пожарами

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