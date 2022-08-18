Право на господдержку

Цифровую карту семьи планируется внедрить к первому сентября по всей республике.

В ходе рабочего визита в Северо-Казахстанскую область министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова представила основные задачи, на которые будет ориенти­роваться новый социальный кодекс. Важное значение в нем уделяется государственной поддерж­ке социально уязвимых слоев населения. Для этого даже разработана цифровая карта семьи.

– Данная карта – это персонифицированная госгарантия казахстанских семей. Каждая семья, в зависимости от степени своего благополучия, имеет право получить ту или иную государственную гарантию. Но мы порой сталкиваемся с тем, что далеко не каждый гражданин в курсе, какая поддержка ему обеспечена, – пояснила министр. – Мы собрали данные со всех министерств касательно статуса и положения каждого человека в стране, кто получает пособия по инвалидности, уходу, пенсии и бесплатные лекарства, и объединили в одну систему. Теперь не нужно будет обращаться в разные инстанции, чтобы узнать или получить гос­поддержку, мы сами будем обзванивать граждан, входящих в ту или иную группу по оказанию социальной помощи, и доводить до сведения гражданина, какие государственные гарантии ему полагаются.

Разработчики цифровой карты обещают внедрить ее к первому сентября. По предварительным данным, 50% казахстанских семей нуждаются в помощи и не относятся к категории «благополучных» или «удовлетворительных» семей. Ситуация в Северо-Казах­станской области не отличается от других: из 208 тыс. семей примерно половине требуется государственная поддержка. Однако, как отметила Тамара Дуйсенова, цифры еще не окончательные и требуют уточнения.

– Мы в каждом сельском округе выясняем, уточняем, что это за семьи, реальные они или нет. Есть в этих 50% семьи, чьи адреса по разным причинам изменились, возможно, по факту часть из них не должна находиться в этой категории, однако туда вошли неучтенные данные, находящиеся в так называемой «группе риска». Первого сентяб­ря мы запустим эту карту. Я наде­юсь, что к тому времени она будет отражать действительное положение, – заметила Тамара Дуйсенова.

На встрече с министром высту­пила руководитель общест­венного объединения «Мой ребенок» Татьяна Ковалева:

– Вы говорили, какие миллиарды государство выделяет на обеспечение, но если бы эта работа проводилась на межведомст­венном уровне, в образовании, здравоохранении, тогда, возможно, этого пособия хватило бы, чтобы обеспечить ребенка, а не искать деньги на реабилитацию, логопедов и психологов платных. Выжить на то пособие, которое мы получаем, невозможно, если ты не работаешь. Общая сумма примерно 110 тысяч тенге, она складывается из двух пособий, по уходу маме и самому ребенку, по 55 тысяч тенге.

Татьяна Ковалева обратила внимание министра еще и на то, что мало информируют население о различных пособиях, особенно в отдаленных районах, сельские жители порой даже не догадываются о том, что государство должно и может им помочь.

В ответ Тамара Дуйсенова сказала, что подобные вопросы поступают прак­тически из всех регионов страны, поэтому главной целью своих рабочих поездок она делает сбор и фиксацию проблемных моментов, и все они будут отражены в итоговом проекте нового социального кодекса страны.