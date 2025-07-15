Инклюзивный фестиваль «Шексіз әлем» («Безграничный мир»), состоявшийся в Доме культуры города Талгара, оставил много ярких впечатлений у участников и гостей.
ПопулярноеВсе
«Ордабасы» вырвал победу у лидера чемпионата
В школах откроются 60 стоматологических кабинетов
История Бейбарыса поразила зрителей
Где поет душа села
Внедрение системы управления охраной труда на основе оценки профрисков
Динамика положительная
Доверчивые граждане становятся жертвами финансовых пирамид
Проблему ветхих домов решают в Сатпаеве
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг
Каждой ягоде – свой срок
Не страшны ни жара, ни мороз
Новые возможности в Новом Казахстане
Праздник для особенных детей
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Логистика – царица турсезона
Шымкентские спасатели получили жилье и новую технику
«Игры будущего-2026»: мультиспортивный турнир на казахстанской земле
Увидеть за цифрами судьбы людей
Туризм – лицо страны
У истоков кочевой цивилизации
Назначен директор новой Службы КНБ
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Сильная жара накроет Казахстан
Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»
В Сеуле зафиксирована рекордная жара
Концерт ко Дню домбры прошел в столичном амфитеатре
Какие меры принимают в РК для сокращения разрыва в образовании между городом и селом
Акмолинский полицейский взял «золото» на World Police and Fire Games 2025
Мультиспортивный турнир «Игры Будущего» в 2026 году пройдет в Астане
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Димаш выступил на концерте с легендами мировой оперы во Вьетнаме
Более 500 алматинцев вложились в финпирамиду UILI BOLAYIK
Подземные толчки ощущались на юге Казахстана
Башни Нотр-Дама снова откроют для туристов
Минздрав и крупные фармкомпании договорились о снижении цен на препараты
Голливудские звезды примут участие в фестивале Comic Con Astana-2025
Казахстанские штангисты с рекордами выиграли чемпионат Азии
Sadraddin и Рухия Байдукенова представили Казахстан на фестивале искусств стран ШОС
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
Более 40 человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]