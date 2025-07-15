Организатор мероприятия – центр «Ұлттық құндылық» по поддержке семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, подготовил обширную шоу-программу. В конкурсе участвовали 50 ребят с инвалидностью из Талгарского и Карасайского районов Алматинской области, а также из Алма­ты и Конаева. Каждый из них сорвал шквал аплодисментов зрителей, продемонстрировав свои навыки в вокальном и хореографическом искусстве. Дети состязались в нескольких номинациях – пели, танцевали, блистали на подиуме в качестве моделей, а также представили на суд жюри собственноручно изготовленные предметы декоративно-прикладного искусства.

Как рассказала руководитель центра «Ұлттық құндылық» Зухра Касаинова, фестиваль «Шексіз әлем» проводится третий год подряд. Главная цель – адаптация особенных детей к социуму. Их участие в подобных творческих конкурсах – уже достижение.

– Для ребят это маленький праздник, смотр, который не только выявляет самых талантливых, но и позволяет им поверить в себя, – отметила Зухра Сериккызы. – Каждый творческий номер по-своему уникален, потому что отражает внутренний мир детей, их отношение к окружающему, а главное – любовь к искусству. Кроме того, мы стимулируем матерей, которые вмес­те с малышами тщательно готовятся к конкурсу. Им, конечно же, очень приятно видеть счастливые улыбки ребят.

Зухра сама – мама особенного ребенка, страдающего ДЦП и эпилепсией. Именно сын стал ее мотиватором, сподвигнул не только организовать инклюзивный фес­тиваль, но и разработать методику Smart Balaqai, помогающую особенным детям в обучении и развитии.

По словам внештатного советника акима Талгарского района по вопросам лиц с инвалидностью Марата Джапарова, фестиваль прошел на ура. Дети, страдающие различными заболеваниями, казалось, на время забыли о своих недугах. Каждый из них бурно радовался, выходя на сцену, а затем с не меньшим восторгом наблюдал за выступлениями других конкурсантов.

– Наша земля полна талантами, – подчеркнул общественник. – Мы получили огромное удовольствие от выступлений ребят и верим, что в будущем они станут настоящими артис­тами. Необходимо чаще проводить такие конкурсы, позволяю­щие детям с инвалидностью не только проявить талант, но и общаться между собой, делиться опытом.

По данным Марата Джапарова, в Алматинской области проживают 47 тыс. человек с ограниченными возможностями, из них 6 тыс. – в Талгарском районе. В ближайших планах – организация такого же фес­тиваля, но областного уровня. Затем проект можно будет масштабировать в другие регионы страны.

Аким Талгара Арыстанбек Абилхаирулы также дал высокую оценку смотру «Шексіз әлем» и обещал оказать всестороннюю поддержку его организаторам, в том числе в вопросе привлечения частных спонсоров.

По решению жюри все 50 участников фестиваля были награждены ценными подарками. Без приза никто не остался!