Индия широко отмечает один из самых ярких национальных праздников - Холи. Сегодня, 4 марта, большая часть из 1,4 миллиарда жителей самой густонаселенной страны в мире обсыпает друг друга краской, обливает подкрашенной водой, танцует, веселится и празднует приход весны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Сам ритуал бросания цветного порошка - гулаала - традиционно самый яркий визуальный символ Холи. Во время всеобщего веселья и игр с краской обсыпать ярким порошком запросто могут обычного прохожего, а на такое поведение не принято обижаться.

Значительная часть подготовки индийцев к празднику включает приготовление различных угощений. В разных частях огромной и разнообразной Индии меню может сильно различаться, но все же, имеется несколько общих блюд, которые индийцы обычно готовят на Холи. Среди них, например, гулаб джамун - сладкие круглые пирожки, сделанные из молочной сыворотки и обжаренные во фритюре. Эти яства затем пропитывают сладким сиропом с розовой водой и дарят родственникам, друзьям и знакомым. Празднование Холи не обходится без пхенди - традиционных сладких лакомств, которые сделаны из нутовой муки и обжарены во фритюре. Данные угощения, как правило, подают с различными сладкими соусами.

