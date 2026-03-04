Он продлится до 10 марта

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, основная цель мероприятия - поддержка отечественных производителей, увеличение доли местной продукции на внутреннем рынке и обеспечение населения качественными и экологически чистыми цветами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на News.kg

Кроме того, фестиваль направлен на развитие цветочного хозяйства страны, продвижение новых сортов и привлечение инвестиций в отрасль.

Мероприятие, которое организовано Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана, продлится до 10 марта.