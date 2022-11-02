Алматинские пенсионеры – посетители центров активного долголетия – вырастили 20 тонн овощей и бахчевых культур.

Необычный праздник урожая состоялся в селе Ават Енбекшиказахского района. Здесь собрались пожилые алматинцы, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственной продукции.

Нынче в рамках проекта «Агрокраудсорсинг» горожанам в сельской местности были предоставлены в аренду 50 земельных участков по шесть соток каждый. Весной пенсионеры высадили саженцы баклажанов, помидоров, кукурузы, гороха, арбузов и дынь. И вот осенью начинаю­щие фермеры собрали свой первый урожай и устроили ярмарку-продажу.

Краудсорсинг (с анг­лийского crowd – толпа, sourcing – привлечение ресурсов) – метод добровольного вовлечения широкого круга лиц к решению различных проблем социального, экономического и другого характера.

Как сообщила директор алматинского КГУ «Центр активного долголетия» Сауле Бекетаева, в текущем году в проекте «Агрокраудсорсинг» приняли участие 70 человек. В их числе не только пенсио­неры, но и многодетные мамы, малоимущие. За счет спонсоров земледельцев обеспечили саженцами и инвентарем, организовали транс­ферт-услуги из города на плантации, расположенные в Енбекшиказахском районе.

– Наш лозунг «Люди пожилые – сердцем молодые», – говорит инициатор аграрного проекта. – На мой взгляд, обеспечение достойной старости казахстанцев должно стать одной из основных задач в социальной политике государства. К примеру, в Алматы открыты девять центров активного долголетия, где пожилые граждане изу­чают языки, занимаются йогой, айкуне, скандинавской ходьбой, укрепляют память. Устраиваем для них также походы в горы, экскурсии в музеи, концерты, отмечаем вместе дни рождения и другие праздники.

По данным официальной ста­тистики, в республике проживают свыше двух миллионов пенсионеров, из них около 230 тыс. – в Алматы. В городских центрах долголетия открыты танцевальные группы, проводятся мастер-классы по пропаганде здорового образа жизни, обучению компьютерной грамотности, творческие вечера, шахматные и поэтичес­кие турниры. На бесплатной основе действуют десятки различных кружков и секций, где создана уютная атмосфера, располагающая к общению пожилых людей.

По мнению врачей-геронтологов, занятия физическим трудом на свежем воздухе, в частности возделывание овощей и фруктов, укрепляют здоровье и весьма способствуют продлению жизни. Примечательно, что каждый раз, выезжая на «фазенду», алматинские пенсионеры не только пашут, но и поют, танцуют, получают массу позитивных эмоций, совмещая приятное с полезным.

Вот и ярмарка сельхозпродукции под названием «Дары природы» прошла весело, с задором. Ее организаторы устроили праздничный концерт, посвященный сбору первого урожая, а передовиков производства наградили ценными призами и почетными грамотами.