Предприятие в Караганде сбрасывало сточные воды на открытый рельеф

Экология
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Нарушитель оштрафован

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Крупное предприятие оштрафовали на 313,9 млн тенге в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру

Прокуратура Каркаралинского района провела проверку соблюдения экологического законодательства после жалоб жителей. Выяснилось, что ТОО «Алтай Полиметаллы» сбрасывало сточные воды на открытый рельеф.

Для проверки прокурор района обратился с требованием в департамент экологии области. Результаты показали, что предприятие вело деятельность без государственной экологической экспертизы и разрешения на выбросы в окружающую среду, что нарушает нормы Экологического кодекса. 

«Каркаралинский районный суд признал предприятие виновным и оштрафовал на 313,9 млн тенге по статьям 332 ч.1 и 328 ч.1 КоАП», – сообщили в прокуратуре. 

Кроме того, судебным исполнителем была приостановлена работа комплекса биологической очистки сточных вод товарищества до устранения нарушений, добавили в пресс-службе.

#нарушение #штраф #загрязнение #Алтай Полиметаллы

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