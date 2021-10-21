Предтеча новой интеграции

Свои подписи под ним поставили восемь из еще де-юре тринадцати советских республик, участвовавших во встрече в Алма-Ате 1 октября 1991 года, также прошедшей по призыву Нурсултана Назарбаева с целью предотвратить надвигавшуюся экономическую катастрофу.

Серьезные предупреждения о надвигающемся коллапсе звучали еще до путча − попытки государственного переворота в Москве 19−21 августа 1991 года. Буквально за три дня до него первый заместитель председателя союзного Совмина Владимир Щербаков сообщал в докладной записке в Совет Федерации Верховного Совета СССР: «Страна ускоренными темпами втягивается в глубокий финансовый кризис и развал денежного обращения. Возможности реализации антикризисной программы уменьшаются с каждым днем. Однако бесконечные согласования, обсуждения и так далее привели к тому, что потеряно уже два месяца. Необходимо понять, что через два-четыре месяца для нормализации положения придется применять совсем другие меры, и антикризисную программу можно будет просто выбросить в корзину».

Не прошло и двух месяцев, как в сентябре реальность катастрофы в полный рост встала уже перед Государственным советом СССР − временным органом, созданным 5 сентября 1991 года для управления страной. Однако от работы в Госсовете сразу отказались три прибалтийские республики, Грузия и Молдавия. Вскоре начали уклоняться от участия в координации решения проблем также Азербайджан и Армения, а затем и Украина.

В этих условиях Нурсултан Назарбаев выступил с инициа­тивой обсудить и выработать пути выхода из кризиса вне рамок Госсовета, оказавшегося «усеченным» и тонувшего в бесплодных дебатах из-за политических разногласий. Для этого глава республики пригласил в Алма-Ату руководителей всех республик, а также Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР и Межреспубликского экономического комитета − также временных органов, созданных взамен союзного Совмина, отправленного после путча в отставку.

Без идеологического фетишизма

На инициативу Президента Казахстана отликнулись 13 из 15 союзных республик, включая даже Латвию, которая вместе с двумя прибалтийскими соседками давно игнорировала союзный центр. Их руководители собрались 1 октября 1991 года в алматинском Доме дружбы на большой разговор о том, как смягчить уже необратимый крах экономики.

«Открывая нашу встречу, хочу подчеркнуть, что сегодня знаменательный день, − обратился к коллегам Нурсултан Назарбаев. − Здесь собрались главы суверенных государств с единственной и очень важной целью − обеспечить крепкое взаимовыгодное сотрудничест­во между нашими республиками в новых условиях, не дав разрушить созданные за прежние годы экономические связи и сохранив единое экономическое пространство.

Это крайне необходимо сегодня для наших народов.

Процесс тотального размежевания, на мой взгляд, можно остановить, если во главу угла поставить не политические пристрастия, а нужды и интересы народов, разумно использовать наработанные годами и десятилетиями многообразные экономические связи. Не сделав этого сейчас, мы рискуем окончательно их разрушить, оказаться перед лицом практически необратимых процессов, полного и окончательного развала экономики всех республик.

Мы должны объединиться на качественно новых принципах с учетом желания республик, которые сами определят форму своего участия в экономическом союзе. Кто-то войдет в него, допустим, как член федерации, кто-то на конфедеративных началах, вполне возможно ассоциативное участие. Такой плюрализм − главный залог настоя­щего содружества, свободного от какого-либо политического давления и идеологического фетишизма. Тяжелейшая ситуация, сложившаяся в стране, требует от нас согласованных действий, которые в первую очередь должны быть направлены на решение насущных задач продовольственного снабжения населения, производства товаров народного потребления, устойчивой работы предприя­тий. Надеюсь, наша встреча поможет выработать общую экономическую политику, способную устранить дальнейшее падение экономики и снижение жизненного уровня населения.

Касаясь повестки дня сегодняшней встречи, я бы предложил, уважаемые коллеги, рассмотреть последний вариант проекта Договора об экономическом сообществе, взвесить все его плюсы и минусы и при необходимости внести соответствующие коррективы... Сам факт, что мы собрались за этим столом в Доме дружбы столицы Казахстана убедительно подтверждает, сколь глубоки и прочны узы, связывающие наши народы. Можно вспомнить много славных и трагических страниц нашей совместной истории. Это была наша общая судьба, наше общее прошлое.

Законное стремление к свободе, национальному самоопределению, утверждению собственного суверенитета ни в коем случае не может и не должно противоречить естественному человеческому желанию жить в мире и согласии, в атмосфере взаимопомощи и добрососедства, духовного родства... Сегодня у нас есть шанс заложить прочный фундамент экономического сообщества, основанного на подлинно равноправных и взаимовыгодных отношениях, дать старт успешному совместному будущему на пути к цивилизованному демократическому обществу».

И без политических обязательств

Вторым на совещании выступил заместитель председателя Комитета по оперативному управлению народным хозяйст­вом СССР экономист Григорий Явлинский. Он представил в деталях проект Договора об экономическом сообществе, разработанный с личным учас­тием Нурсултана Назарбаева и Правительства Казахстана.

В преамбуле документа утверж­далось, что участники соглашения сознают выгоды экономической интеграции, общего экономического пространства и целесообразность сохранения хозяйственных, торговых, научно-технических и иных отношений. Дальше красной нитью через документ проходила мысль о том, что отныне республикам необходимо все делать в экономике скоординированно.

Первая же статья проекта гласила: «Экономическое сообщество создается с целью образования объединенного рынка и проведения согласованной экономической политики. Для этого учреждаются институты сообщества. Это Межгосударственный экономический комитет, Банковский союз, Арбитраж экономического сообщества. Высший координационный орган − Совет глав правительств государств, входящих в сообщество».

Как отмечал Явлинский, перемещение товаров и услуг на территории республик − членов сообщества должно происходить свободно, беспошлинно, а с государств, не входящих в организацию, пошлины необходимо взимать по ставкам единого таможенного тарифа экономического сообщества.

Его членам предлагалось также согласованно переходить к свободным ценам и использовать в расчетах между собой единую валюту − рубль. А если какая-то страна захочет ввести собственные деньги, то она должна заключить с сообществом соглашение на этот счет.

Завершая представление проекта договора, Явлинский подчеркивал, что при его разработке учтены предложения и корректировки, внесенные участниками совещания, а главным достоинством соглашения является возможность его реализации без каких-либо взаимных политических обязательств.

По итогам встречи было подписано коммюнике, в котором руководители республик заявляли: «Единственный путь выхода из экономического кризиса, охватившего страну, − это ускоренный переход к рыночным отношениям, всемерное развитие предпринимательства, расширения взаимовыгодных связей по всем направлениям. Участники встречи выступают за подписание Договора об экономическом сообществе, которое закладывает принципиально новые основы экономических отношений между суверенными государствами».

На состоявшейся затем пресс-конференции для советских и иностранных журналистов участники переговоров высоко оценили инициативу Президента Казахстана о проведении подобной встречи в Алма-Ате и ее итоги. В частности, Григорий Явлинский и председатель Межреспубликанского экономического комитета Иван Силаев (бывший глава Совмина РСФСР) отметили, что республикам удалось сделать перспективный шаг к достижению основы их дальнейшего сотрудничества.

Никто никого палками в рай не загоняет

Высоко оценили инициативу Нурсултана Назарбаева и СМИ.

«Итоги встречи в столице Казахстана превзошли все ожидания», – цитировала Ивана Силае­ва на первой странице своего номера за 2 октября 1991 года газета «Известия». − Все присутствовавшие на встрече главы республик подписали единое коммюнике, где высказали общие подходы к актуальным проблемам сегодняшнего дня – таким как права человека, межнациональные отношения, экономическая ситуация, консолидация общества, движение к рынку и т. д.».

На второй странице того же номера «Известий» обширный комментарий под заголовком «Алма-Ата: новое мышление на нашем пространстве?» посвятил событию один из ведущих экономических обозревателей того времени Отто Лацис.

«Мы все больше скатываемся к состоянию просто простран­ства, все меньше остается инс­титутов, как-то организующих это пространство, − писал Лацис. − Отсюда тревога: долго в таком состоянии страна находиться не может. Потому так важен каждый шаг к становлению новых связей вместо старых, порушенных за недееспособнос­тью. Отсюда острое внимание к договоренностям, достигнутым в Алма-Ате, и прежде всего к подтвержденной представителями республик решимости создать экономический союз.

Чем должно, на наш взгляд, характеризоваться такое межреспубликанское новое мышление? Во-первых, реализмом. Ах, как не хватило его всего два с небольшим года назад первому Съезду народных депутатов СССР!.. Вторая (а по важности, может быть, первая) черта этого нового мышления – полная самостоятельность и добровольность в принятии решений. Никто никого палками в рай не загоняет. Каждый действует в соответствии со своим пониманием собственных интересов – ни больше ни меньше».

Через день «Известия» вышли под красноречивой «шапкой» «Договоренность в Алма-Ате – шанс выйти из экономического хаоса», предварявшей редакционную статью на первой странице номера газеты от 4 октября. В ней особо выделялся тезис о том, что путь к развитию экономики каждой республики и сообщества в целом возможен только через «введение категории частной собственности в рамки закона», а также «равные условия для деятельности предпринимателей всюду независимо от гражданства».

Закладка фундамента

После обсуждения проекта правительствами и верховными советами субъектов Союза 18 октября 1991 года свои подпи­си под Договором об экономическом сообществе поставили руководители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Воздержались от этого, кроме прибалтийских республик, Азербайджан, Грузия, Молдавия и Украина.

Но надеждам не суждено было сбыться. Из-за непре­одоленных даже после путча и нараставших противоречий между, с одной стороны, Президентом СССР Михаилом Горбачевым, с другой – главами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком политическая конфронтация нарастала день ото дня. Чем все это закончилось – общеизвестно.

Тем не менее впоследствии целый ряд экспертов оценили нереализованный из-за развала СССР Договор об экономическом сообществе предтечей восстановления едва не утраченных связей бывших советских рес­публик и всей постсоветской интеграции.

Перечитайте приведенные отрывки из выступления ­Нурсултана Назарбаева на совещании в Алма-Ате 1 октяб­ря 1991 года, суть договора в устах Григория Явлинского, комментарии «Известий» 30-летней давности. И вы убедитесь, что многое из того, что предлагалось в Договоре об экономическом сообщест­ве 30 лет назад, позднее в других формах, под другими названиями и с другими персоналиями все же воплощено в жизнь бывшими советскими республиками уже в ранге новых независимых государств и действует сегодня.

После распада Союза в декабре 1991-го для восстановления интеграции между его бывшими субъектами потребовалось без малого 2 года. Это произошло 24 сентября 1993 года на очередном заседании Совета глав государств − членов СНГ. На нем президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана подписали 18 документов, которые наполняли новым содержанием их экономические взаимоотношения. Нурсултан Назарбаев назвал то событие закладкой фундамента, на котором начнут в дальнейшем формироваться новые взаимовыгодные хозяйственные связи между странами СНГ − фактическим началом создания нового экономического союза.

На этом тернистом пути между членами Содружества были заключены, реализованы и продолжают действовать сот­ни соглашений, договоров и проектов, сформирован и функционирует Евразийский экономический союз, целый ряд других многостронних сообществ, направленных на укрепление и развитие новой интеграции. У истоков этого процесса стояли обретавший независимость Казахстан и его Первый Президент Нурсултан Назарбаев.