Satbayev University – это уникальная образовательная экосистема. С первых лет своего существования университет воспитывал инженеров, которые связывали фундаментальную науку с нуждами отечественной промышленности, развивали индустриальную мощь страны, открывали доступ к новым знаниям для тысяч молодых людей. За 90 лет своей деятельности университет подготовил более 160 тыс. инженеров, внесших ключевой вклад в становление и развитие промышленности Казахстана.

Главный символ университета – один из его основателей, выдающийся ученый и государственный деятель Каныш Сатпаев. Он стал ролевой моделью для нескольких поколений инженеров: это человек, умевший совмещать научную смелость и служение Родине. Его слова о том, что быть ученым – значит служить народу, звучат сегодня не менее актуально, чем 90 лет назад. Эти ценности стали нравственным ядром Satbayev University и передаются студентам вместе со знаниями и опытом.

Сила семьи SU: ветераны – хранители традиций

Особую роль в судьбе Каныша Сатпаева сыграл Алимхан Ермеков, первый казах – профессор математики и один из активных деятелей движения «Алаш», внесший большой вклад в формирование границ казахской респуб­лики. Именно он в начале 1920-х направил молодого народного судью Каныша Сатпаева в Томский технологический институт.

Летопись университета писали выдающиеся личности, чьи судьбы стали частью истории Казахстана. Среди них особое место занимают наши аксакалы – ветераны науки и труда, посвятившие свою жизнь развитию технического образования. Муштай Батырбеков – представитель поколения Победы – отдал университету более 50 лет и создал целую сеть технических вузов и факультетов по стране, Досмухамед Кшибеков – выдающийся философ, чьи исследования сформировали гуманитарную и мировоззренческую основу инженерного образования.

Эти люди не просто создавали знания – они формировали будущее Казахстана. Они привили целым поколениям культуру инженерного мышления, где ответственность перед обществом является основой профессии, а технологии служат инструментом развития страны.

И сегодня такие ветераны, как Махабат Тусупбеков – один из основателей автоматизации машиностроения в Казахстане, автор ключевых работ по инженерной терминологии, который в свои годы остается опорой университета, – консультируют, читают лекции, передают студентам жизненный опыт, показывают, что любовь к профессии – это выбор на всю жизнь.

В свои 90 лет по-прежнему в строю и горный инженер, ученый и наставник молодых Баян Ракишев, который стоял у истоков становления современной горнодобывающей школы Казахстана. Он прошел путь от рудника до академика, ректора своей альма-матер. Под его началом выросло не одно поколение исследователей и практиков, укрепивших минерально-сырьевую базу рес­публики.

Опыт старших –

опора молодым

Уважение к аксакалам – не абст­рактный принцип, а реальная традиция. В университете открываются именные аудитории и лаборатории, посвященные выдаю­щимся выпускникам и ученым: Шахмардану Есенову, Серику Кумекову, Жамиле Ормановой и другим. Такие пространства создают особую атмосферу: каждый студент ощущает, что история рядом, она дышит в стенах, и каждый может продолжить ее.

Появилась и новая инициатива – Аллея геологов. Она станет физическим символом благодарности тем, кто посвятил жизнь развитию науки, промышленности и Казахстана.

Преемственность поколений проявляется и в современном развитии университета. За пос­ледние годы при поддержке Аксакалдар алкасы, профессорско-преподавательского состава и выпускников была значительно обновлена научная инфраструктура. Открываются новые лаборатории для материаловедения, робототехники, горного дела, гидрогеологии, искусственного интеллекта.

Эти центры позволяют молодым исследователям не только учиться, но и создавать реальные, востребованные технологии – от интеллектуальных систем управления и водной безопасности до инновационных решений для энергетики и машиностроения. Каждый новый проект – это продолжение идей, заложенных предыдущими поколениями.

Наши аксакалы говорят студентам: «Вы должны быть смелее нас». И эта фраза становится стратегической установкой университета.

160 тысяч примеров для подражания

История Satbayev University – это судьбы более чем 160 000 выпускников: инженеров, геологов, конструкторов, энергетиков, предпринимателей, руководителей крупнейших компаний.

Они участвовали в строительстве каскада Шульбинских и Ермаковских станций, промышленных гигантов Жезказгана, Темиртау, Павлодара, в освоении Карагандинского угольного бассейна, нефтегазовых месторождений Мангистау и Кашагана. Сегодня выпускники становятся инвесторами, менторами, работодателями для молодых инженеров. Они поддерживают инновационные проекты, инфраструктурные инициативы и социальные прог­раммы Satbayev University.

Альма-матер для них – не просто воспоминание о молодости, а место, которое продолжает вдохновлять и объединять.

Традиции, задающие движение к будущему

Satbayev University сохранил ключевой принцип, заложенный академиком Канышем Сатпаевым: «Будущее – в руках молодежи. Но в это будущее нужно входить с багажом знаний».

Поэтому наши аксакалы активно помогают погружать студентов и преподавателей в исследовательскую культуру. В научных школах, которые продолжают исследования с участием молодых ученых; в кружках, где ведущие инженеры передают мастерство будущим профессионалам; в корпоративной культуре, где приоритеты – ответственность, честность и служение своему народу.

Мы гордимся тем, что наши студенты не просто получают диплом, а становятся частью большого инженерного сообщества Казахстана и всего мира.

Преемственность поколений – это главный стратегический ресурс университета. Она позволяет вузу быть современным, не теряя корней.

Мы храним память о тех, кто создавал отечественную инженерную школу. Создаем условия для тех, кто готов ее развивать. Верим в тех, кто только делает первые шаги.

Satbayev University уверенно смотрит вперед, потому что его опора – это традиции. Университет силен не только тем, что он делает сегодня, но и теми, кого он воспитал вчера и кому он поможет завтра.