Премьер-министр посетил предприятия Астаны

Проверено исполнение поручений президента, озвученных в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», по диверсификации экономики и реализации инвестпроектов в приоритетных сферах

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов на примере предприятий Астаны ознакомился с развитием металлургии, легкой и строительной промышленности, отраслей автомобилестроения и железнодорожного машиностроения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На территории Индустриального парка премьер-министру доложили о социально-экономическом развитии Астаны. Заместитель акима города Евгений Глотов сообщил, что по итогам первого полугодия объем ВРП Астаны достиг 5,5 трлн тенге, превысив показатель прошлого года за аналогичный период на 7%. В структуре валового регионального продукта доля малого и среднего бизнеса занимает 72%. За 10 месяцев в Астану привлечено порядка 1,3 трлн тенге инвестиций, при этом объем промышленного производства увеличился почти на 7% по сравнению с 2023 годом.

Руководитель правительства осмотрел производственные цеха завода ТОО «Digital System Service», расположенного на площади 7,5 тыс. кв. м. Налажен выпуск телекоммуникационного оборудования, в том числе модемов, коммутаторов, маршрутизаторов, телефонных аппаратов и станций для домашнего, офисного и промышленного использования. На заводе осуществляется полный цикл производства – от разработки программного обеспечения до сборки и упаковки готовой продукции.

Премьер-министру доложили, что после модернизации мощность предприятия выросла до 720 тыс. единиц в год с возможностью увеличения объемов до 805 тыс. устройств. Общая сумма инвестиций в развитие завода с момента его основания в 2005 году составила порядка $4,5 млн. На сегодня производство обеспечивает постоянной занятостью 100 сотрудников.

Олжас Бектенов подчеркнул значимость таких производств для снижения зависимости от импорта и создания условий для наращивания экспорта высокотехнологичной продукции.

В настоящее время линейка товаров Digital System Service широко представлена на рынке Казахстана. В планах развития компании – выход на зарубежные рынки, в том числе Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, России, арабских стран.

На примере инвестпроекта американской компании Wabtec Олжас Бектенов ознакомился с развитием железнодорожного машиностроения. Предприятие по сборке магистральных тепловозов «Локомотив құрастыру зауыты» выпускает до 120 единиц в год. Всего с момента запуска производства собрано 611 локомотивов. Президент компании Марат Тлеубаев доложил руководителю Правительства, что на заводе освоены все ключевые узлы сборки, уровень локализации на сегодня достигает 75%. Общая сумма инвестиций в проект – 30 млрд тенге. На предприятии создано 742 рабочих места.

Премьер-министр отметил положительные тенденции роста инвестиций в развитие железнодорожного машиностроения, создание новых производственных и сервисных объектов. Реализация таких проектов способствует становлению Казахстана в качестве транспортно-логистического хаба, согласно поставленной главой государства задаче.

С развитием легкой промышленности Олжас Бектенов ознакомился на примере швейной фабрики ТОО «Ashina KZ». Годовая мощность предприятия – 24 тыс. единиц продукции. Стоимость проекта составляет 1,4 млрд тенге, создано 60 рабочих мест.

Также в ходе рабочей поездки Олжас Бектенов посетил аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын». На предприятии занимаются очисткой золота и других драгоценных металлов от примесей, обеспечивая их высокое качество. Завод функционирует по передовым технологиям аффинажа, не имеющим аналогов в СНГ, что позволяет выпускать соответствующую мировым стандартам продукцию. Всего с момента запуска предприятия произведено 336,7 тонн аффинированного золота и 64,2 тонны серебра, годовая мощность достигает 25 тонн золота и 50 тонн серебра.

Директор ТОО «Тау-Кен Алтын» Айнур Айдарханов сообщил, что завод активно внедряет ESG-принципы, снижая энергопотребление, расход воды и тепла, а также развивает переработку катализаторов и отходов, что позволит расширить сырьевую базу и укрепить позиции на рынке.

Премьер-министр подчеркнул, что деятельность завода способствует укреплению позиций Казахстана на мировом рынке драгоценных металлов. В целом такие производственные проекты играют ключевую роль в реализации стратегии по диверсификации экономики страны.