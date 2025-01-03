Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО

Цифровизация,Искусственный интеллект
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Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев доложил о ходе создания цифрового хаба

Фото: пресс-служба правительства РК

Руководитель правительства посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО и проверил ход исполнения поручений главы государства по развитию цифровых технологий, внедрение которых является новым источником роста экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Олжас Бектенов отметил, что в своем программном интервью газете Ana tili президент поставил конкретные задачи по обеспечению роста экономики и повышению благосостояния граждан.

Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев доложил о ходе создания цифрового хаба, ядром которого станет международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Отдельное внимание было уделено подготовке отечественных кадров для востребованной на рынке труда индустрии, а также разработке соответствующего образовательного контента.

Премьер-министр отметил практическую пользу развития ИИ, подчеркнув, что масштабное внедрение технологических решений, в первую очередь, должно оказать положительный эффект на качество жизни казахстанцев.

«Глава государства в своем сегодняшнем интервью поставил перед правительством задачу по обеспечению роста экономики и повышению благосостояния граждан. Мы стремимся к самодостаточной экономике с развитыми несырьевыми отраслями, которые будут создавать продуктивные рабочие места, тем самым обеспечивая стабильным достатком семьи во всех регионах страны. Казахстан успешно развивает GovTech и IT-сферу, и это нужно продолжить. В целом цифровая экономика должна стать одной из значимых и динамичных точек роста», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Как отмечено в интервью президента, первоочередными задачами правительства остаются обеспечение устойчивости и эффективности экономики, динамичное развитие реального сектора, рост производительности труда, увеличение качественных рабочих мест.  

Премьер-министр отметил, что правительство примет все необходимые меры по исполнению поручений главы государства, озвученных в интервью газете Ana tili.

#Бектенов #павильон #сфера #ЭКСПО

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