Премьер провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Самрук-Қазына», на котором рассмотрели итоги работы Фонда за 2025 год и вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Председатель правления Фонда Нурлан Жакупов представил результаты производственной и финансовой деятельности за отчетный период. Так, транспортировка газа выросла за год на 9%, грузооборот – на 5%, добыча нефти и газового конденсата – на 3%. Особое внимание уделено финансовой устойчивости и инвестиционной динамике. По оценке 2025 года выручка Фонда составила 19,1 трлн тенге, EBITDA – 5,4 трлн тенге, чистая прибыль – 2,1 трлн тенге. Отмечено, что активы под управлением увеличились до $88 млрд, или на 9% в сравнении с 2024 годом. Рост обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов и увеличения чистой прибыли.

Совет директоров также заслушал информацию о ходе реализации инвестиционного портфеля группы, включающего 120 проектов на сумму 52 трлн тенге, охватывающих приоритетные отрасли экономики, включая энергетику, транспорт, нефтегазовый сектор и др. Реализация проектов ведется в рамках поручений Главы государства. Отмечено, что в 2025 году компании Фонда заключили около 9 тыс. договоров с отечественными производителями на сумму порядка 2,2 трлн тенге (2024 год - 1,1 трлн тенге), прирост составил 98%. Также за 2025 год заключено 363 офтейк-контракта на общую сумму порядка 260 млрд тенге, что на 30% больше показателя предыдущего года.

В 2025 году АО «Самрук-Қазына» завершены 10 проектов на общую сумму 1,1 трлн тенге. Среди них – расширение производства CASPI BITUM до 750 тыс. тонн продукции в год, опреснительный завод в Кендерли мощностью 50 тыс. кубометров воды в сутки, строительство вторых путей железнодорожной линии «Достык-Мойынты», а также проекты по развитию контейнерной инфраструктуры и локализации промышленного производства.

В 2026 году планируется завершение ряда стратегически значимых проектов, реализация которых направлена на развитие энергетической, транспортной, цифровой и промышленной инфраструктуры страны, укрепление транзитного потенциала и обеспечение устойчивого экономического роста Республики Казахстан.

Нурлан Жакупов проинформировал членов Совета, что в 2026 году планируемые инвестиционные затраты, оказывающие положительный эффект на рост ВВП страны, составят 5,3 трлн тенге (2025 год - 2,7 трлн тенге, 2024 - около 2 трлн тенге). Данные средства предусмотрены на ввод новых мощностей, среди которых ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в городе Алматы, ПГУ Туркестан, Транскаспийская волоконно-оптическая линия по дну Каспийского моря и др.

Премьер-министр поручил руководству Фонда держать реализацию крупных проектов на ежедневном личном контроле.

- Особого контроля требуют проекты по строительству базовой инфраструктуры: энергетической, транспортной, цифровой. Все объекты должны быть сданы в установленные сроки, — подчеркнул Олжас Бектенов.

