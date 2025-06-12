В основу либретто, написанного Феличе Романи, легли вовсе не шекспировские строки, а итальянские хроники XVI века, где Капулетти и Монтекки – даже не враждующие роды, а настоящие политические силы

Фото: пресс-служба театра

Международная оперная академия Astana Opera готовит премьеру оперы Винченцо Беллини «Капулетти и Монтекки», сообщает Kazpravda.kz

Историю о власти, долге, амбициях и любви, которая пробивается сквозь руины политических интриг, представят 26 июня на сцене Большого зала «Астана Опера».

В основу либретто, написанного Феличе Романи, легли вовсе не шекспировские строки, а итальянские хроники XVI века, где Капулетти и Монтекки – даже не враждующие роды, а настоящие политические силы.

Постановку доверили известным мастерам: дирижер-постановщик – кавалер ордена «Курмет» маэстро Руслан Баймурзин, режиссуру взял на себя заслуженный деятель Казахстана Евгений Чайников, за работу хора отвечал главный хормейстер «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

Вокальные коучи – заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Жупар Габдуллина и Джузеппе Акуавива (Италия) помогают слушателям академии раскрыть образы, работать над тонкими нюансами этой сложной музыки.

Партию Тибальта готовят Аблай Бекен, Белал Қуаныш, образ Ромео воплотит Василиса Савкина, Капеллио - Шынгыс Расылхан, в партии Лоренцо на сцену выйдут Султан Бакытжан, Адиль Султан, в роли Джульетты выступят Айгерим Темирбекова и Дильназ Омарханова.

«Эта постановка для слушателей академии – настоящая школа. Здесь важно и вокальное мастерство, но еще больше важна способность проживать трагедию на сцене. Молодые исполнители учатся работать в ансамбле, взаимодействовать с партнерами, понимать внутреннюю мотивацию героев. Для меня важно, чтобы они начали мыслить сценически, а не только музыкально. Я бы сказал, что это опыт взросления как артистического, так и человеческого. Посыл постановки в том, что настоящая любовь всегда идет наперекор интересам сильных мира сего. Мы сознательно ушли от романтизации. Для нас эта история – о цене политической вражды, в которой чувства обречены. Их любовь, как крик внутри системы, которая не дает права на выбор», – рассказал режиссер-постановщик Евгений Чайников.

На вопрос, «Как справляются артисты?» Евгений Чайников ответил, что с энтузиазмом и самоотдачей.

«Прошу их быть органичными, минималистичными, не играть, а жить на сцене. Конечно, это требует внутренней дисциплины и зрелости. Но я вижу, как с каждой репетицией они растут, находят интонации, смыслы, детали. И это, безусловно, вдохновляет», – заключил он.

Дирижер-постановщик Руслан Баймурзин заметил, что ранее в «Астана Опера» звучали лишь отдельные арии из опер Винченцо Беллини. Этот композитор – поистине редкий гость на казахстанских сценах, и тем ценнее возможность обратиться к его полноценному произведению.

«Музыка Беллини – это подлинное bel canto, стиль необыкновенной красоты и сложности. Он требует от вокалиста не только технической безупречности, но и большой эмоциональной отдачи. Для наших солистов это, безусловно, своего рода испытание, но и вдохновение одновременно: погружение в новую стилистику, в другой музыкальный мир. В то время как в Европе и Америке его творчество входит в репертуар многих оперных театров, у нас оно звучит нечасто. И, думаю, тем интереснее для публики услышать нечто необычное, почти незнакомое, но при этом столь живое. Беллини – это высшая ступень певческого мастерства», – считает спикер.

Маэстро признается, что постановочная команда думала адаптировать партитуру под современные реалии, в частности, заменить меццо-сопрано в партии Ромео на тенора.

Однако мы сознательно отказались от этой идеи. В. Беллини не зря выбрал именно такое голосовое сочетание: дуэты Джульетты и Ромео, сопрано и меццо-сопрано, звучат удивительно свежо, пронизаны особым тембровым сплетением. В мировом репертуаре таких дуэтов немного, и мы сочли важным сохранить авторский замысел. Все-таки театр – это живое искусство, но оно требует уважения к первоисточнику. При всей открытости к новым взглядам, мы не имеем права произвольно менять классику. Важно, чтобы работа художников по костюмам и гриму была безупречной – зритель должен видеть перед собой не женщину в мужской роли, а полноценного героя, воплощенного на сцене. Такая практика соблюдается во всех ведущих театрах мира, и мы не можем быть исключением», – добавил Руслан Баймурзин.

По его словам, в оркестровой ткани Беллини чувствуется родство с Россини и Доницетти – композиторами его эпохи.

«Для оркестра партитура требует особого подхода к стилистике. Здесь оркестр не просто сопровождает певцов, а становится полноценным действующим лицом. Он ведет драматургическую линию, передает характеры, внутренние конфликты и, конечно, самую суть – любовь, которая, несмотря на вражду и предрассудки, остается центром этого музыкального мира», – подытожил маэстро.

Премьера «Капулетти и Монтекки» Международной оперной академии Astana Opera станет одним из значимых дебютов фестиваля «Опералия».