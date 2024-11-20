Премьерный показ фильма «Граждане крыши» пройдет в Алматы

Кинокартина будет доступна зрителям на казахском и русском языках

Фото: МКИ

Завтра, 21 ноября, в прокат выходит фильм «Граждане крыши», снятый при поддержке Минкультуры и Госцентра поддержки национального кино, сообщает Kazpravda.kz

По данным МКИ, «Граждане крыши» – режиссерский дебют Гульшат Смагуловой, которая за годы работы в кино приобрела более 15 лет опыта в продюсировании.

Фильм о трогательной дружбе двух необычных людей: Дамира с трудным прошлым и аутичного подростка Кости. Это история о социальной адаптации, инклюзии и ценности доброты и взаимопонимания.

Автором сценария является Жанна Тимофеева (дебют), а художницей-постановщицей – Елена Аитова (также дебют). Оператором-постановщиком стал Александр Плотников.

Съемки картины прошли весной 2024 года в Алматы и Талгарском районе Алматинской области.