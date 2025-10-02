Фото: пресс-служба театра

Открывая встречу, директор театра Александр Совостьянов, подчеркнул философию, которую «Астана Опера» воплощает в своих громких премьерах.

«Мы когда-то приняли для себя решение: собрать все лучшее, что создано в мире оперы в нашем театре. Сегодня у нас есть такая возможность – приглашать лучших режиссеров, сценографов, художников по костюмам, самых востребованных дирижеров. И эта постановка «Риголетто» – именно из этой серии, – отметил Совостьянов, поблагодарив Минкультуры за поддержку театра.

Мысль о масштабе и сложности работы продолжил музыкальный руководитель постановки, главный дирижер театра Алан Бурибаев. Он погрузил аудиторию в эмоциональный мир музыки Верди, которая, безусловно, является сердцем спектакля.

«Верди – это олицетворение самой оперы. Казалось бы, мы уже имеем опыт исполнения его произведений, но каждая его партитура – это искренние сочинение, «написанное кровью». Исполнить «Риголетто» – это значит прожить историю отца, охваченного страхом за дочь, потому что он живет в нездоровом обществе. Его раздвоение, его паранойю очень сложно показать. Эта музыка, которую невозможно исполнять равнодушно, она вырвалась из души Верди, как взрыв вулкана», – поделился маэстро.

Воплотить эту музыкальную мощь в зрительные образы выпало французскому режиссеру-постановщику Арно Бернару. Для него «Риголетто» – уже 13-я по счету работа над «Риголетто», но, как он уверяет, каждая из них уникальна. Режиссер объяснил, почему для казахстанской премьеры выбрал классический, но глубоко психологический подход.

«Я сознательно сделал выбор в пользу традиционной постановки, но с сильной интерпретацией. Мой стиль – кинематографичный, я прошу певцов играть реалистично, а не «оперно». Мой личный бой – избежать «концерта в костюмах». Мне важно, чтобы зритель не просто сказал «как красиво», а чтобы спектакль задел его за живое, заставил думать», – заявил Бернар.

Он также добавил, что вся визуальная эстетика – от костюмов до света – будет выдержана в духе итальянского Ренессанса, подчеркивая жестокость и неоднозначность истории.

О том, каково это – существовать в этой сложной режиссерской системе, рассказал исполнитель заглавной партии, заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев.

«Образ Риголетто очень сложен, в нем много красок – и радости, и страданий. Большим подспорьем для нас, певцов, является работа с режиссером, который ставит перед нами такие задачи. Мы уже сотрудничали с Арно в «Любовном напитке», и у нас установился прекрасный творческий контакт, что помогает сразу понимать, в каком направлении двигаться», – отметил Мусабаев.

Завершилась пресс-конференция посещением генеральной репетиции, которая стала убедительным доказательством: новая постановка «Риголетто» в «Астана Опера» – это мощное драматическое высказывание, объединившее мировые таланты и эмоциональную глубину казахстанских артистов.