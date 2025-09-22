Премьеру оперы «Риголетто» в неожиданном ракурсе готовят в «Астана Опера»

Режиссер спектакля Арно Бернар предлагает любопытную трактовку: он делает центром драмы не Риголетто, а Герцога

Фото: пресс-служба театра

Смелая драма Джузеппе Верди «Риголетто» впервые прозвучит на сцене «Астана Опера» – премьерные спектакли в постановке Арно Бернара и под управлением заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии РК главного дирижера «Астана Опера» Алана Бурибаева пройдут 3, 4 и 5 октября

Жанр «Риголетто» часто называют «страшной сказкой», сочетающей триллер и хоррор с бурлящей музыкой. 

Верди сумел превратить драму Виктора Гюго «Король забавляется» в напряженное музыкальное действие. Жизнь придворного шута Риголетто рушится после того, как Герцог Мантуанский соблазняет его дочь Джильду. Пытаясь отомстить, Риголетто сам становится виновником ее гибели. 

Режиссер спектакля Арно Бернар предлагает любопытную трактовку: он делает центром драмы не Риголетто, а Герцога. В его видении властитель Мантуи – человек эпохи Возрождения, культурный, любознательный, вечно стремящийся к новому. Такой взгляд позволяет услышать в привычной истории не только трагедию семьи шута, но и портрет времени, когда человек и его страсти стали главным предметом познания.

 «Риголетто» – первая опера, которую я открыл для себя в юности, первая опера, которую я услышал в записи. Поэтому это важное произведение в моем творчестве. Я поставил ее гораздо позже. Смерть Джильды, несомненно, один из самых сильных моментов в лирическом искусстве. Для Астаны я задумал относительно классическую постановку по той простой причине, что это произведение исполняется здесь, в этом театре, впервые, – пояснил режиссер-постановщик. 

Над воплощением постановки работают знаменитые деятели культуры. Музыкальное руководство взял на себя дирижер-постановщик Алан Бурибаев. Его работа обещает раскрыть все оттенки вердиевской партитуры – от монументальных арий до мощных хоровых сцен, подготовленных хормейстером Заслуженным деятелем Казахстана Ержаном Даутовым.

Визуальную концепцию создают художник по декорациям Риккардо Масирони, художник по костюмам Анна Верде, художник по свету Якопо Пантани и мастер по видеопроекциям Серджио Металли. Их совместный труд соединяет красоту эпохи Ренессанса с современными сценическими средствами.

«Через костюмы в «Риголетто» ясно прослеживается противопоставление двух миров – роскошного дворца Герцога и трагической реальности Риголетто. В начале спектакля шут появляется в эксцентричном наряде, а костюм вельможи подчеркивает власть, силу и высокомерие. Постепенно образ Риголетто раскрывается через его одежду: костюмы отражают не только социальное положение, но и психологический портрет героя. По мере развития действия их цветовая гамма становится все более закрытой и мрачной», – рассказывает Анна Верде.

В постановке задействованы хор, миманс и оркестр театра «Астана Опера», а за точность и слаженность сценической машины отвечает целая команда ассистентов и технических специалистов. Именно они обеспечивают то, что зритель видит на сцене цельный, живой спектакль.

Напомним, что это произведение, впервые представленное публике 11 марта 1851 года в венецианском театре Ла Фениче, давно завоевало место в десятке самых популярных опер мира. Она была неоднократно экранизирована, в том числе в 1983 году в роли Герцога Мантуанского выступил Лучано Паваротти. 

