Фото: пресс-служба театра

Знаменательное культурное событие сопровождалось традиционным показом трагедии Мухтара Ауэзова «Абай». Постановка рассказывает о разных периодах жизни великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

Роль Абая исполняют народный артист Казахстана Тлектес Мейрамов и заслуженный деятель Казахстана Нуркен Отеулов. Всего в постановке задействованы 65 актеров.

В этом сезоне театр представил зрителю семь премьерных спектаклей. Среди них музыкальная комедия П. Бомарше «Фигароның үйленуі», психологическая драма Т. Абдикова «Парасат майданы», сказка «Ертегі түннің әуені», драма Ж. Әликена «Жүрек сыры. Махаббатым сен...», драма Б. Брехта «Шеңбер», драма Ә. Кекилбаева «Күй», сказка «Құмқала».

Драма Г. Бюхнера «Войцек» была удостоена специального приза имени Ж. Аймауытова на I Республиканском театральном фестивале «Ертис-Баян», посвящённом 135-летию Ж. Аймауытова. Трагедия М. Ауэзова «Қарагөз» была показана на III международном театральном фестивале «Әбіш Әлемі» в Актау и вызвала большой интерес зрителей.

За исполнение роли Бопай ханым в исторической трагедии Р. Мукановой «Бопай ханым» заслуженный деятель Казахстана, актриса Лейло Бекназар была удостоена премии в номинации «Лучшая женская роль» на III Международном театральном фестивале «ТЕАТР АLL».

Музыкальная комедия П. Бомарше «Фигароның үйленуі» признана «Музыкальным спектаклем года» по решению Союза театральных критиков Казахстана.

В рамках парада спектаклей «Қаллеки тынысы», приуроченного к Международному дню театра, по итогам решения экспертного совета были отмечены лучшие актеры и актрисы театра. Одним из значимых событий сезона стал проект «Оқылым», который сыграл важную роль в продвижении новых пьес и оригинальных произведений на сцене и вызвал большой интерес публики.

В рамках проекта было проведено семь читок новых работ.

Симфонический оркестр театра и Ансамбль народных инструментов также представили концертные программы и внесли вклад в повышение художественного уровня музыкальных постановок театра.

Кроме того, коллектив театра осуществил гастрольные поездки в города Караганда, Кокшетау, Павлодар и Алматы.

В завершившемся сезоне по репертуару театра было показано 165 спектаклей, которые посмотрели более 40 тыс. зрителей. В следующем сезоне театр продолжит радовать публику новыми премьерами и творческими проектами.