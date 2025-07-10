Премьеры, гастроли, фестивали: итоги театрального сезона подвели в Астане

Культура,Театр
397
Дана Аменова
корреспондент

9 июля завершился XXXIV театральный сезон Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба театра

Знаменательное культурное событие сопровождалось традиционным показом трагедии Мухтара Ауэзова «Абай». Постановка рассказывает о разных периодах жизни великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

Роль Абая исполняют народный артист Казахстана Тлектес Мейрамов и заслуженный деятель Казахстана Нуркен Отеулов. Всего в постановке задействованы 65 актеров.

В этом сезоне театр представил зрителю семь премьерных спектаклей. Среди них музыкальная комедия П. Бомарше «Фигароның үйленуі», психологическая драма Т. Абдикова «Парасат майданы», сказка «Ертегі түннің әуені», драма Ж. Әликена «Жүрек сыры. Махаббатым сен...», драма Б. Брехта «Шеңбер», драма Ә. Кекилбаева «Күй», сказка «Құмқала».

Драма Г. Бюхнера «Войцек» была удостоена специального приза имени Ж. Аймауытова на I Республиканском театральном фестивале «Ертис-Баян», посвящённом 135-летию Ж. Аймауытова. Трагедия М. Ауэзова «Қарагөз» была показана на III международном театральном фестивале «Әбіш Әлемі» в Актау и вызвала большой интерес зрителей.

За исполнение роли Бопай ханым в исторической трагедии Р. Мукановой «Бопай ханым» заслуженный деятель Казахстана, актриса Лейло Бекназар была удостоена премии в номинации «Лучшая женская роль» на III Международном театральном фестивале «ТЕАТР АLL».

Музыкальная комедия П. Бомарше «Фигароның үйленуі» признана «Музыкальным спектаклем года» по решению Союза театральных критиков Казахстана.

В рамках парада спектаклей «Қаллеки тынысы», приуроченного к Международному дню театра, по итогам решения экспертного совета были отмечены лучшие актеры и актрисы театра. Одним из значимых событий сезона стал проект «Оқылым», который сыграл важную роль в продвижении новых пьес и оригинальных произведений на сцене и вызвал большой интерес публики.

В рамках проекта было проведено семь читок новых работ.

Симфонический оркестр театра и Ансамбль народных инструментов также представили концертные программы и внесли вклад в повышение художественного уровня музыкальных постановок театра.

Кроме того, коллектив театра осуществил гастрольные поездки в города Караганда, Кокшетау, Павлодар и Алматы.

В завершившемся сезоне по репертуару театра было показано 165 спектаклей, которые посмотрели более 40 тыс. зрителей. В следующем сезоне театр продолжит радовать публику новыми премьерами и творческими проектами.  

#Астана #итоги #театр #сезон #премьеры

Популярное

Все
Способен дать фору другим
Не просто средство общения, а ключ к будущему
«Солнечные дети» и их пациенты
Проигранная жизнь
В столице прошел Казахско-французский логический коллоквиум
Раскрывая тайны Кангюя
Стремиться к максимальному результату
Фотолетопись столицы
Цветочная симфония в каменных джунглях
Стать частью международного культурного диалога
Oceanman подарил море позитивных эмоций
В галерее искусств Нas Sanat проходит выставка «Ритм времени»
А дома лучше!
«О царство милое балета...»
Внимание, ежи!
С неравнодушным сердцем
Куда ведет велодорожка?..
Чтоб долголетие было активным
Расчищают поливные каналы
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет ЧА
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Сколько людей носят имя Астана в Казахстане
Что важно знать при изучении языка Абая?
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый завод заработал в Улытау
Талгата Татубаева задержали по подозрению в пытках
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Глава государства поздравил Президента США
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
Клиника одного дня
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
День столицы
Столичные жители могут сообщить о наркопреступлениях через платформу Smart Astana
Подходы к процедурам расторжения брака нуждаются в совершенствовании
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказали в упрздраве
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Под сенью Вечно Синего Неба

Читайте также

Выставка «Древний Туркестан и наследие Яссауи» открылась в …
Раскрывая тайны Кангюя
Продолжается прием документов на государственную молодежную…
«102»: как бишкекский правоохранитель спасал невесту от пох…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]